Gabon: Une vingtaine de récipiendaires de la Setrag honorés par la Ministre du Travail

LIBREVILLE — La Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG) a honoré le 8 décembre une vingtaine de ses agents de la médaille d'honneur du travail, au cours d'une cérémonie présidée par la ministre du travail, chargée de la lutte contre le chômage, Solange Marthe Guiakie épse Ayenoué.

Les festivités marquant la fête de Saint-Eloi à Setrag, débutée le 6 décembre par des activités sportives se sont poursuivies le 8 décembre par les remises de décoration à 20 agents de la Setrag par madame Guiakie épse Ayenoué.

Le directeur général de la Setrag, Christian Magni, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes pour l'intérêt porté à cette cérémonie de décoration des médailles d'honneur du travail à ses agents, non sans rappeler à l'autorité gouvernementale les engagements de son entreprise dont la voie ferrée vieille de plus de 40 ans est en pleine réhabilitation.

Ces investissements, a poursuivi monsieur Magni, "se caractérisent par l'acquisition d'importants moyens matériels et du renforcement du capital humain à travers le recrutement de plus de 500 jeunes gabonais, le tout dans le but d'améliorer l'offre des capacités de transport et de contribuer à la résorption du chômage.

Ces nombreux investissements ont aussi bénéficié dans le cadre de la responsabilité sociétale de la Setrag aux populations riveraines du chemin de fer grâce aux actions d'envergure comme la distribution de 5400 kits scolaires,des consultations ophtalmologiques et la construction d'un centre de santé à Booué, entièrement financé par l'entreprise.

S'adressant aux récipiendaires, le directeur général a rappelé l'adoption d'une nouvelle convention collective intégrant certaines dispositions du nouveau code du travail, la revue des dispositions liées au départ à la retraite et quelques améliorations aux éléments de rémunération en tenant compte du contexte économique difficile que traverse l'entreprise. Des accords qui n'ont été possible que grâce à la hauteur d'esprit des partenaires sociaux d'une part, et de la Sétrag d'autre part, toujours soucieuse de maintenir un climat social apaisé.

Intervenant à son tour, la ministre du travail et de la lutte contre chômage, Solange Marthe Guiakié épse Ayenoué, a situé le contexte de l'évènement disant que « ces récompenses n'étaient nullement un menu à la carte qui laisse le choix à chacun et, pour le cas présent, de récompenser les salariés ou de ne point le faire, est plutôt une obligation légale pour les salariés qui remplissent des critères d'ancienneté afin d'être honorés par l'Etat ».

Poursuivant son propos, la ministre du travail et de la lutte contre le chômage a exhorté les récipiendaires de « prendre en compte l'étendu des responsabilités » que la distinction leur confère auprès de leurs employeurs et des collègues moins anciens, pour qu'ils deviennent des modèles, afin qu'eux aussi puissent un jour être récompensés comme eux.

A l'adresse du directeur général, la ministre l'a exhortée à toujours cultiver le dialogue social qui est un vecteur de cohésion professionnelle et qui contribue indéniablement à assoir des bons résultats dans toute société. Pour rappel, la remise des médailles d'honneur du travail est un moment particulièrement spécial pour l'employeur qui honore ses salariés pour leurs contributions significatives au succès et à la prospérité de l'entreprise.