Ile Maurice: Le CEO Naresh Keesoondoyal sur un siège éjectable

De sources internes fiables, on apprend que le Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Duty Free Paradise (MDFP), Naresh Keesoondoyal, qui a pris ses fonctions en septembre 2022, ne devrait plus occuper ce poste pour encore longtemps. Le conseil d'administration de MDFP aurait décidé de le réaffecter à son ancien poste de Retail Operations Manager et examine la possibilité de le remplacer par un autre proche du gouvernement, Pavan Baichoo, un haut cadre d'Airports of Mauritius. Ce jeune originaire de Triolet n'est pas un inconnu au Mouvement socialiste militant et il est même très connu au bâtiment du Sun Trust. Il a d'ailleurs la confiance du leader, Pravind Jugnauth. Aux élections générales de décembre 2014 et novembre 2019, il avait fait campagne pour le MSM dans la circonscription no 5 (Pamplemousses/Triolet).

Contacté à ce propos, Naresh Keesoondoyal n'a ni confirmé, ni infirmé la nouvelle, se contentant de dire : «Il vaut mieux aller voir le secrétaire du conseil d'administration. Moi, je n'ai strictement rien à dire.» Il avait succédé à Mooneendranath Banarsee, l' Officer-in-Charge de la MDFP, où Naresh Keessondoyal avait aussi fait carrière. Nous avons également tenté de joindre par téléphone le chairman de MDFP, Dev Beekarry, qui n'a pas répondu à nos appels.