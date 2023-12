Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - François Muamba lance une carte interactive grand public pour consulter les réalisations de Fatshi

La campagne électorale a toujours constitué, partout dans le monde, un moment privilégié pour le débat politique. Et la République Démocratique du Congo ne fait pas exception à la règle. Cependant, le Coordonnateur du Conseil Présidentiel de Veille Stratégique (CPVS) François Muamba Tshishimbi refuse de voir ledit moment se transformer en tribune de mensonges des acteurs politiques, notamment les candidats à la présidentielle du 20 décembre prochain.

Voilà qui justifie la conférence de presse qu'il a animée, hier mardi 12 décembre à Hilton Hôtel Kinshasa, en vue d'éclairer l'opinion sur les mensonges que certains concurrents du président sortant, candidat à sa propre succession, utilise désormais comme programme de leur campagne, croyant s'attirer la sympathie des électeurs pour accéder au pouvoir.

Placée sous le thème «Acquis du Président de la République», cette conférence de presse a été l'occasion pour le coordonnateur du CPVS de faire l'évaluation des acquis du premier mandat du Président de la République sortant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en course pour sa réélection.

Le bilan de Félix Tshisekedi est largement positif et n'importe qui peut s'en compte. Ainsi, pour défier les vendeurs d'illusions et autres manipulateurs de l'opinion qui prétendent que le président sortant serait champion des promesses non tenues, un site est créé à l'intention du public. Cette carte interactive grand public «dashboard.cpvsrdc.cd» se veut un outil convivial qui permet désormais aux Congolais et étrangers, y compris les candidats présidentiables d'accéder en ligne, par un simple clic, aux acquis du premier mandat de Félix Tshisekedi.

Pour l'orateur, au vu du bilan élogieux truffé de nombreuses réalisations en si peu de temps, le Président sortant mérite bien d'obtenir un second mandat auprès du souverain primaire pour lui permettre d'achever les projets qu'il a initiés.

Après ce mot introductif, Kizito Bakabomba a fait la démonstration à travers une projection en indiquant comment consulter les acquis ou réalisations du premier mandat de Félix Tshisekedi. Dès qu'on accède au site, la carte administrative de la RDC apparait avec les 26 provinces, offrant l'occasion de consulter les réalisations selon la province de son choix.

On peut voir des écoles, centres de santé, routes, ponts, et autres réalisations par province. Ces réalisations relèvent du PDL-145T (Programme de développement local des 145 Territoires), du Fonds social de la République, ainsi que d'autres programmes et projets, à l'instar ceux financés dans le cadre de collaboration public-privé.

Enfin, comme il fallait s'y attendre, le rituel des questions et réponses a bouclé l'activité du jour.

Plusieurs questions préoccupations ont été posées au conférencier. A la question liée au bilan évalué en pourcentage, François Muamba a fait remarquer qu'il s'agit d'un bilan mi-parcours, parce que le programme de Félix Antoine Tshisekedi était établi sur dix ans. Donc, les acquis dont question ici n'englobent pas l'ensemble des projets initiés par Félix Tshisekedi. Car, il y a des programmes dont l'exécution va se poursuivre et d'autres à activer suivant un chronogramme à définir.