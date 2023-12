Congo-Kinshasa: Elections - La CNDH a consulté la CENCO

Dans le cadre de l'observation des élections générales du mercredi 20 décembre 2023 en République Démocratique du Congo, le Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), Paul Nsapu Mukulu, accompagné du commissaire Jean-Richard Tshibanda, a consulté le Secrétaire Général de la CENCO (Conférence Episcopale Nationale du Congo), Mgr Donatien Nshole.

C'était hier mardi 12 décembre 2023 au Centre Interdiocésain de Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Cette rencontre s'inscrit dans le chronogramme d'itinérance de la CNDH à une semaine de la tenue effective des scrutins.

Paul Nsapu a rappelé que c'est une tournée à la fois sociale et diplomatique pour la CNDH, en tant qu'Institution d'appui à la démocratie. Et d'ajouter que c'est une démarche de consultation des acteurs qui sont impliqués dans le processus de préparation des élections autour du pouvoir organisationnel qu'est la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). «Aujourd'hui, Mgr Nshole nous a reçu parce que nous devons faire savoir aux acteurs impliqués dans ce processus la mission de la CNDH, qui déploie ses moniteurs en matière des droits de l'homme sur terrain et intensifie aussi son monitoring sur les questions des élections pour encadrer ce processus électoral.

Selon lui, la CNDH, à travers ses moniteurs, va voir comment les acteurs impliqués dans le processus électoral se comportent, Candidats indépendants et ceux des formations politiques, les observateurs électoraux de la société civile, et des confessions religieuses. Et d'enchainer : «Nous allons également regarder du côté du pouvoir organisationnel, la CENI, si elle applique correctement les prescrits au regard des instruments internationaux et des dispositions de notre constitution et de la loi électorale par rapport à la promotion des élections libres, transparentes et démocratiques».

%

A l'en croire, ces acteurs feront l'objet du monitoring de la CNDH, y compris la population électrice, et son institution est prête et très avancée sur le terrain dans son travail habituel. Mgr Nshole s'est dit satisfait de voir la CNDH se pencher sur la question des élections, et a invité cette Institution d'appui à la démocratie à attirer l'attention de la CENI sur le respect des droits des électeurs.

Ainsi, il a déclaré : «Je crois qu'autour des élections, l'homme congolais a plusieurs préoccupations. Il a droit au vote. Il doit voter, il a droit que son vote soit reconnu , vérité des urnes , et il a droit à certaines informations du point de vue légal». Il a profité de l'opportunité pour donner un conseil au Président de la CNDH : «Mieux vaut prévenir que guérir».

Le porte-parole de la CENCO a également relevé qu'il y a ceux qui se demandent s'il y aura des élections ou pas. Et de souligner : « La plus grande inquiétude pour ces électeurs, c'est le déploiement des matériels dans les bureaux de vote à travers le pays. L'on doit éviter que le jour du vote, certains bureaux ne s'ouvrent pas, parce que les matériels ne sont pas arrivés.

Par ailleurs, Mgr Donatien Nshole a suggéré à la CNDH de faire oeuvre utile pour attirer l'attention de son Institution soeur sur certains droits des électeurs.