Afrique: Oxford Business Group dévoile son rapport 'Agriculture in Africa 2023'

La quatrième édition du focus met en lumière les changements profonds qui s'opèrent dans le paysage agricole africain

Oxford Business Group (OBG) a dévoilé la quatrième édition du focus report intitulé "Agriculture in Africa 2023", réalisé en collaboration avec le Groupe OCP - leader mondial du marché des engrais phosphatés.

Ce rapport exhaustif met en lumière les changements profonds qui s'opèrent dans le paysage agricole africain, notamment envers les communautés locales, l'autonomisation des jeunes et l'égalité des genres en tant que moteurs de croissance inclusive, indique-t-on dans un communiqué.

"Le secteur agricole africain a connu une transformation significative depuis l'an 2000, avec une expansion des terres cultivées - représentant 52% de la croissance mondiale. L'Afrique Subsaharienne enregistre d'autant plus le taux de croissance le plus élevé en valeur de production agricole de toutes les régions du monde, soit à hauteur de 4,3%", précise la même source.

Le rapport "Agriculture in Africa 2023" souligne l'importance de passer à des systèmes agricoles basés sur les connaissances et met en lumière une série d'initiatives proposées par diverses organisations dans différents segments, ouvrant la voie à une croissance durable et productive, rapporte la MAP.

Il explore les pratiques agricoles durables et leur impact sur la croissance agricole et met également en avant le rôle des technologies et de l'innovation dans le façonnement de l'avenir de l'agriculture africaine.

Ledit rapport insiste également sur les différentes initiatives visant à autonomiser les agriculteurs, en particulier les femmes, et à résoudre les disparités de financement liées au genre.

De plus, il aborde les programmes axés sur la jeunesse, les initiatives entrepreneuriales et les opportunités d'éducation et de formation dans le secteur agricole.

Citée dans le communiqué, Karine Loehman, directrice générale d'OBG pour l'Afrique, a souligné que ce nouveau rapport constitue un instrument stratégique fournissant des directives tangibles pour exploiter la numérisation, autonomiser la jeunesse et promouvoir l'égalité des genres, soit tous des éléments essentiels pour l'avenir de l'agriculture africaine

"Nous explorons une variété d'aspects clés tels que les pratiques agricoles durables, l'accès au marché, l'innovation technologique et l'inclusion socio-économique. En offrant de l'information et des stratégies dans ces domaines, nous visons à doter les gouvernements, les entreprises et les organisations de connaissances et d'outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées et tirer parti du vaste potentiel que détient l'agriculture africaine", a-t-elle ajouté.

Le rapport comprend également des études de cas approfondies, telles que celle des stations de radio rurales au Togo, présentant des modèles et des stratégies contribuant à la croissance inclusive et durable du secteur agricole. Il inclut également diverses interviews dont celles avec Abebe Haile-Gabriel, assistant du directeur général et représentant régional pour l'Afrique de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Hassina Moukhariq, Directrice du développement international de la Fondation OCP, et Bernard Hien, directeur régional de la division Afrique de l'Ouest et Centrale du Fonds international de développement agricole (FIDA).

Une courte vidéo illustrative suivra la publication du rapport, illustrant son étendue et ses principales conclusions, et sera également disponible sur le terminal de recherche d'OBG, ses réseaux sociaux et sur diverses autres plateformes indépendantes, telles que le terminal Bloomberg, fait savoir le communiqué.

OBG est un cabinet d'intelligence économique et de conseil présent dans plus de trente pays d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient et des Amériques. La firme produit de l'information stratégique sur les marchés ayant démontré un taux de croissance parmi les plus rapides au monde, afin d'aiguiller les décisions commerciales et d'investissement.