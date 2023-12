Maroc: Marrakech accueille le Sommet arabe de l'entrepreneuriat

Le Sommet arabe de l'entrepreneuriat se tient, du 12 au 14 décembre 2023 à Marrakech, sous le thème "De la résilience à la prospérité", à l'initiative du ministère de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences et la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie de l'Ouest (ESCWA).

Ce sommet, qui est une source d'inspiration, d'autonomisation et de stimulation à l'échelle arabe et internationale, offre une occasion unique aux entrepreneurs de tirer parti des opportunités interrégionales qui seront disponibles à travers diverses rencontres, avec une représentation de haut niveau des pays arabes, des organisations régionales et internationales, ainsi que des entités spécialisées dans l'entrepreneuriat et le développement durable, indique le ministère dans un communiqué.

Cet événement réunit plus de 1.000 participants et une élite spécialisée dans divers domaines tels que les investisseurs, les influenceurs, les décideurs, les économistes, les journalistes, les organisations internationales et les donateurs.

Les activités du sommet sont structurées autour de six grandes pistes de travail, comprenant un parcours dédié aux décideurs et aux politiques (dialogue politique pour autonomiser l'entrepreneuriat dans la région arabe), des sessions de motivation et d'inspiration, des ateliers interactifs, une exposition des petites et moyennes entreprises, une zone d'opportunités, ainsi que des événements périphériques.

En plus de ces pistes spécifiques, des sessions de travail générales sont organisées tout au long de l'événement, favorisant le réseautage, l'échange, la liaison et la mobilisation des engagements.

Cette édition vise à fournir une plateforme régionale de soutien à l'entrepreneuriat dans la région arabe en renforçant les partenariats et en élargissant les opportunités à travers les niveaux local, national, régional et international.

Elle cherche à stimuler et inspirer les entrepreneurs arabes à travers des modèles d'entreprises régionaux et mondiaux et des success stories, ainsi qu'à renforcer l'accès des petites et moyennes entreprises aux opportunités et partenariats stratégiques pour favoriser leur croissance à l'échelle régionale et internationale.

Il s'agit également de fournir des opportunités de communication, de réseautage et de construction d'alliances stratégiques, de renforcer les capacités des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises (PME) et de faciliter l'échange de connaissances et d'expériences entre les décideurs politiques arabes pour créer les environnements les plus propices aux activités des petites et moyennes entreprises.