Maroc: Sommet arabe de l'entrepreneuriat - Des success stories de modèles économiques disruptifs mises en avant

Marrakech — Les participants à un panel, organisé mercredi à Marrakech, ont mis en avant les success stories de modèles économiques disruptifs, qui provoquent une rupture dans les modes de fonctionnement d'un secteur d'activité ou dans les modes de consommation.

Tenu dans le cadre du Sommet arabe de l'entrepreneuriat, initié par le ministère de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences et de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie de l'Ouest (ESCWA), ce panel a été l'occasion de mettre en exergue les différentes expériences réussies d'entreprises ou d'associations illustrant la valeur ajoutée qu'apporte les technologies transformatrices et les modèles économiques disruptifs.

S'exprimant à cette occasion, la directrice général du Cluster ENR-Morocco Climate Innovation Center, Fatima-zahra El khalifa, s'est arrêtée sur le rôle du cluster qui consiste à maximiser les synergies entre les différentes composantes de l'écosystème à savoir le secteur privé, les organismes publics, les institutions financières ainsi que les entités de recherche et développement.

Elle a, dans ce sens, expliqué que l'objectif est de renforcer les opportunités de collaboration et de coopération, entre les différents acteurs, faisant remarquer que le cluster offre des services à forte valeur ajoutée pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME), notamment le renforcement des capacités, le réseautage et événements et la veille du marché et l'intelligence économique.

De son côté, le PDG de l'entreprise Medesign du Koweït, Noor Boresly, qui fabrique les consommables médicaux "made in Kuwait", a estimé que l'idée du projet a été motivée par le besoin identifié dans le marché, notant qu'au tout début l'entreprise ne fabriquait que 5 produits, notamment la blouse médicale et le calot médical pour produire actuellement un total de 15 produits.

"Le défi qui se présentait était l'acceptation par la société, d'un produit consommable médical local, mais grâce notamment à la haute qualité et les avantages compétitifs sur le marché international les produits ont été bien reçus", a-t-elle dit.

Le PDG de Yalla Fel Sekka de l'Égypte, Yasmine Abdel Karim, a quant à elle expliqué que son entreprise offre des services de livraison instantanée et de livraison le même jour de différents produits, notamment les vêtements, l'épicerie et les appareils électroniques et électroménagers.

"Notre modèle technologique utilise une flotte diversifiée et une technologie de pointe visant à optimiser notre productivité", a-t-elle relevé.

Pour sa part, Ziad Abi Chaker, fondateur de Cedar environment LLC du Liban, a indiqué que son projet porte sur le travail avec des installations de recyclage de plastique établies, le développement des process pour les plastiques non recyclables et la fabrication des planches et des plaques solaires en plastique recyclé.

Organisé sous le thème "De la résilience à la prospérité", ce Sommet offre une occasion aux entrepreneurs de tirer parti des opportunités interrégionales qui seront disponibles à travers diverses rencontres, avec une représentation de haut niveau des pays arabes, des organisations régionales et internationales, ainsi que des entités spécialisées dans l'entrepreneuriat et le développement durable.