Maroc: Marrakech - M. Sekkouri rencontre des groupes de jeunes entrepreneurs

Marrakech — Le ministre de l'Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a rencontré, mercredi à Marrakech, deux groupes de jeunes entrepreneurs, issus de différents pays arabes, à savoir le Maroc, le Koweit, Oman, la Syrie et l'Égypte.

Tenue en marge du Sommet arabe de l'entrepreneuriat, cette rencontre a constitué l'occasion pour plus de 40 entrepreneurs de présenter leurs projets et de discuter de différentes problématiques, notamment les procédés de production, le financement, les techniques de fixation des prix, la commercialisation des produits, les business models et l'état d'avancement des projets.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la réunion avec le premier groupe composé des finalistes du concours "Ana Moukawil", M. Sekkouri s'est félicité de la qualité et du niveau de créativité des projets d'entrepreneuriat initiés au profit de la région d'Al Haouz, dans divers domaines, notamment l'intelligence artificielle, l'agriculture et le tourisme solidaire.

Le ministre en outre mis en avant "l'envie de ces entrepreneurs de réussir, de s'engager pour leur pays en apportant des solutions aux problématiques locales et de créer des offres d'emploi".

Et de souligner que cette réunion reflète également "une volonté gouvernementale pour accompagner les projets gagnants à surmonter les difficultés qui peuvent se présenter et les aider à accéder aux meilleures chances et aux marchés les plus prometteurs".

Le Trophée "Ana Moukawil" est ouvert aux porteurs de projets, aux auto-entrepreneurs et aux très petites entreprises dans l'objectif de promouvoir des idées de projets qui apportent de la valeur aux zones et populations sinistrées par le séisme qui a touché Al Haouz, et d'offrir aux porteurs de solutions innovantes une opportunité de visibilité et de développement de leurs solutions.

Par la suite M. Sekkouri a rencontré le deuxième groupe constitué de chefs d'entreprises provenant de pays arabes, pour échanger autour de leur parcours, de leurs projets et de leurs ambitions.

Le sommet arabe de l'entrepreneuriat, organisé sous le thème "De la résilience à la prospérité", offre une occasion aux entrepreneurs de tirer parti des opportunités interrégionales qui seront disponibles à travers diverses rencontres, avec une représentation de haut niveau des pays arabes, des organisations régionales et internationales, ainsi que des entités spécialisées dans l'entrepreneuriat et le développement durable.