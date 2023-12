Niger: Diplomatie- « J'ai été claire avec le Cnsp que nous voulons être de bons partenaires avec le Niger » (Molly Phee)

C’est au cours d’une conférence de presse qu’elle a animée, ce mercredi 13 décembre 2023 dans les locaux de la représentation Américaine à Niamey, que Madame Molly Phee, secrétaire d’Etat Adjointe aux affaires Africaines des États-Unis qu’elle a annoncé avoir été « claire avec le Cnsp que nous voulons être de bons partenaires avec le Niger, et le Cnsp aussi doit être un bon partenaire pour les États-Unis », rapporte l’Anp.

Selon cette source, elle a, par la suite, affirmé à la presse être convaincue que « nous resterons les meilleurs partenaires du Niger ».

Il faut noter que ce face-à-face entre la presse nigérienne et la haute diplomate de Biden, intervient après une visite de 24 heures qu’elle a effectuée au Niger et qui lui a permis de rencontrer les autorités de transition du Niger, notamment le Premier Ministre Ali Mahamane Lamine Zeine, les ministres des Affaires étrangères, de la défense et de l’intérieur.

Selon elle, le but est « d’encourager une négociation entre le Niger et ses voisins ». Lors de ses échanges avec les autorités nigériennes, elle dit avoir exprimé la « préférence des États-Unis pour une intégration meilleure entre le Niger et ses voisins » avant d’encourager « le Cnsp à répondre positivement à l’offre de la Cédéao pour une négociation ».

Les États-Unis, déclare madame Molly Phee, « soutiennent les résolutions de la Cédéao, spécifiquement que le Cnsp annonce un calendrier raisonnable pour une transition crédible et rapide qui permettra au Niger de revenir rapidement avec un gouvernement démocratiquement élu ».

Aussi, les États-Unis, selon toujours sa sous-secrétaire d’Etat, « soutiennent aussi l’engagement de la Cédéao pour la levée progressive des sanctions imposées au Niger en réponse aux actions du Cnsp »

« Nous avons convenu qu’il est important d’arriver à une solution satisfaisante pour le statut de l’ancien président ainsi que sa famille et les membres de son gouvernement », a souhaité a révélé Madame Phee qui a, par la suite fait savoir devant la presse avoir « confirmé la position des États-Unis pour la reprise de la coopération militaire et d’aide au développement tant que le Cnsp prendra des décisions par rapport à ce que j’ai cité ci-haut ».

Elle a reconnu, à cette occasion, avoir eu des échanges « chaleureux avec toutes les autorités nigériennes » tout en espérant qu’il y ait « une résolution rapide de cette situation entre le Cnsp et les pays mandatés par la Cédéao pour les négociations ».

Il faut noter que Madame Molly Phee est membre de carrière du Service extérieur supérieur avec rang de Ministre Conseiller, et a prêté serment en tant que Secrétaire d’État adjoint des États-Unis aux Affaires africaines le 30 septembre 2021 avant d’occuper récemment le poste de Représentante spéciale adjointe pour la réconciliation en Afghanistan.