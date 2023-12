Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Décembre 2023

Niger : Diplomatie- La secrétaire d’Etat adjointe aux affaires africaines des États-Unis dit ses vérités au Cnsp

C’est au cours d’une conférence de presse qu’elle a animée, ce mercredi 13 décembre 2023 dans les locaux de la représentation Américaine à Niamey, que Madame Molly Phee, secrétaire d’Etat Adjointe aux affaires Africaines des États-Unis qu’elle a annoncé avoir été « claire avec le Cnsp que nous voulons être de bons partenaires avec le Niger, et le Cnsp aussi doit être un bon partenaire pour les États-Unis », rapporte l’An Selon cette source, elle a, par la suite, affirmé à la presse être convaincue que « nous resterons les meilleurs partenaires du Niger ».Il faut noter que ce face-à-face entre la presse nigérienne et la haute diplomate de Biden, intervient après une visite de 24 heures qu’elle a effectuée au Niger et qui lui a permis de rencontrer les autorités de transition du Niger, notamment le Premier Ministre Ali Mahamane Lamine Zeine, les ministres des Affaires étrangères, de la défense et de l’intérieur. Selon elle, le but est « d’encourager une négociation entre le Niger et ses voisins ». Lors de ses échanges avec les autorités nigériennes, elle dit avoir exprimé la « préférence des États-Unis pour une intégration meilleure entre le Niger et ses voisins » avant d’encourager « le Cnsp à répondre positivement à l’offre de la Cédéao pour une négociation ».

Rca : Birao- Des déplacés internes sensibilisés sur l’accès à la justice

A Birao, les déplacés internes et les réfugiés prennent part depuis le 11 décembre 2023, à des séances de sensibilisation sur l’accès au Droit et à la Justice. Organisée par la MINUSCA, cette initiative mise en œuvre en partenariat avec aux autorités locales contribue à la lutte contre l’impunité. Pour le chef du bureau de la MINUSCA, Jean Emile Vincent Nkiranuye, cette campagne vise à sensibiliser une centaine de personnes en tant que citoyens centrafricains. Il a réitéré l’appui de la MINUSCA aux autorités centrafricaines pour le renforcement de l’état de Droit conformément à la Résolution 2709 sur le mandat, et réitéré l’engagement de la Mission à soutenir le gouvernement centrafricain dans le renforcement de l’état de Droit. (Source : abangui.com)

Togo : Diplomatie- Faure Gnassingbé en visite officielle à Oyo au Congo

Le Président de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé, a effectué mardi 12 décembre 2023 une visite officielle à Oyo au Congo,a-t-on appris ce mercredi 13 décembre. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre les deux dirigeants et intervient quelques jours après leurs échanges à Dubaï. Les discussions entre Faure Gnassingbé et son homologue congolais, Denis Sassou-N’Guesso, ont porté sur la coopération économique, avec un accent particulier sur le secteur portuaire. Depuis 2020, les deux pays ont établi un partenariat entre les Ports de Lomé et de Pointe Noire dans le cadre de nouveaux accords bilatéraux. Outre les questions économiques, les deux chefs d'État ont abordé d'autres sujets d'intérêt commun, tant au niveau régional, continental qu'international, avec un focus sur les domaines de la paix, de la sécurité et de l'environnement. (Source : alome.com)

Bénin : Culture- Ouidah se prépare à briller pour les Vodun Days 2024

Ouidah, ville emblématique de la réhabilitation de la mémoire des afro-descendants, se métamorphose en préparation des Vodun Days, un évènement dédié à mettre en lumière l’exception culturelle du Bénin et à la positionner comme un pilier majeur de la diversification de l’offre touristique du pays. À un mois du lancement de cette célébration culturelle, le Ministre de la Culture, Jean-Michel ABIMBOLA, a effectué une visite le lundi 11 décembre 2023, sur les différents sites sélectionnés pour accueillir les festivités. Accompagné de dignitaires religieux, du Préfet de l’Atlantique, du Maire de Ouidah et des Directeurs généraux des Agences impliquées, le Ministre ABIMBOLA a inspecté l’avancement des travaux et les préparatifs sécuritaires, sanitaires et environnementaux pour assurer la réussite de cette première édition des Vodun Days.( Source :acotonou.com)

Gabon :« Biens mal acquis »- Libreville espère trouver un accord avec la France pour la rétrocession

Le putsch perpétré par les forces de défense et de sécurité au Gabon, le 30 août, semble avoir rabattu les cartes au sujet de l’affaire dite des Biens mal acquis. Plutôt taboue d’Omar Bongo à son fils déchu, elle est clairement évoquée par les autorités de la transition qui entendent trouver un accord avec la partie française pour que ces biens soient rétrocédés au pays.Après une plainte de Survie et Sherpa à Paris en 2007, en 2008 Transparency International appuyée par l’ONG Sherpa et le Gabonais Grégory Ngbwa Mintsa constitué partie civile, déposait une plainte visant des chefs d’État africains, dont le gabonais Omar Bongo, sur l’acquisition d’un important patrimoine immobilier et mobilier en France. Selon l’enquête menée par l’Office central de répression de la grande délinquance financière en 2007, 33 biens immobiliers, dont des appartements, des maisons et un hôtel particulier appartenaient à l’ancien président gabonais ou à ses proches. (Source : alibreville.com)

Sierra Leone : Tentative du coup d'Etat- L'ex-président Koroma considéré comme un suspect

L'ancien président Ernest Bai Koroma a de nouveau été entendu par la police de Freetown dans l’enquête sur la tentative de coup d'État du 26 novembre. Ses anciens et actuels gardes sont soupçonnés d'avoir participé à l’attaque d’au moins une armurerie et d’une prison le mois dernier. Ernest Koroma est désormais l’un des principaux suspects dans ces troubles. En toile de fond, une rivalité politique l’oppose à l'actuel chef de l'État Julius Maada Bio. Personne ne doit se croire au-dessus de la loi", a déclaré mardi, le chef de la police Fayia Sellu lors d'une conférence de presse hebdomadaire. "L'interrogatoire de l'ancien président se poursuivra le temps de rassembler suffisamment de preuves", a-t-il dit.Cette nouvelle audience de l'ex-chef de l'État intervient quelques jours après un verdict de la Cour d'appel qui a ouvert la voie à des poursuites contre lui pour abus du pouvoir durant son ancien mandat, de 2007-2018. (Source :Rfi).

Burkina Faso : 25è anniversaire de l’assassinat de Norbert Zongo- Un buste pour immortaliser le journaliste.

Un quart de siècle après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses 3 compagnons, la soif de justice est toujours intacte. Ce mercredi 13 décembre 2023 encore, des journalistes et des organisations de la société civile, ont revendiqué cette justice à l’occasion de la commémoration du triste anniversaire. Ils se sont recueillis sur les tombes des victimes au cimetière de Gounghin, à Ouagadougou, où des gerbes de fleurs y ont été déposées en hommage. (Source : aouaga.com)

Mali : Kidal- Le nouveau gouverneur Gamou s’installe

Nommé le mercredi 22 novembre 2023 comme Gouverneur de la Région de Kidal, le Général Gamou vient de rentrer dans la ville ce mercredi 13 décembre 2023 avec ses différents responsables des services techniques. A son arrivée dans la capitale de l’Adrar des Ifoghas, le général Gamou a été accueilli par une foule en liesse qui scandait « Bienvenue le Général Gamou, vive le Mali ».Le nouveau chef de l’Exécutif de Kidal, qui s’installe ce jour, aura pour mission de réhabiliter les services sociaux de base touchés par l’insécurité, de jeter les bases d’un développement durable de la région et d’œuvrer au retour des populations. (Source : abamako.com)

