Afrique: Quand Besiktas met quatre joueurs africains sur le carreau à quelques semaines de la CAN

Le club turc de Besiktas, distancé en championnat et déjà éliminé de la Ligue Europa Conférence, a annoncé l'exclusion de cinq joueurs, dont quatre Africains. L'Ivoirien Eric Bailly et le Camerounais Vincent Aboubakar sont notamment concernés.

« Cinq joueurs de notre équipe A de football ont été exclus du groupe. Notre coordinateur général des équipes de football, Samet Aybaba, a annoncé que Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal et Jean Onana ont été mis à l'écart en raison de leurs mauvaises performances et de leur incompatibilité au sein de l'équipe. Nous continuons à travailler sur la restructuration de la nouvelle équipe », pouvait-on lire le lundi 11 décembre dans le communiqué du club basé à Istanbul.

Pour le club des Aigles Noirs, qui compte seize titres en Championnat, la priorité numéro un est désormais de « de bâtir une meilleure équipe ». « Nous allons combler les trous dans notre effectif durant la trêve (hivernale) », a indiqué le tout nouveau président du club, Hasan Arat, élu le 3 décembre, à l'origine de cette décision. L'ancien basketteur regrette la 5e place de son équipe en championnat, déjà à 14 points du leader, Fenerbahce, et sa campagne européenne ratée.

Placés sur le marché en vue du mercato de janvier, ces quatre joueurs espèrent être convoqués par leur sélection pour disputer la CAN en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier prochain.

Vincent Aboubakar, le plus performant des quatre

Pour l'Ivoirien Eric Bailly, ex-Marseillais, cette situation risque d'être inconfortable dans la perspective du prochain grand tournoi continental. Prêté par Manchester United en septembre, le défenseur central revenait lui tout juste de blessure. Rafaela Pimenta, la représentante du joueur de 29 ans, s'est dite « choquée et surprise » par cette annonce auprès de la BBC. Elle a également dénoncé une « violation des droits » des joueurs en question et parle d'une réponse judiciaire à venir. L'Éléphant, qui a reporté la CAN 2015 en Guinée équatoriale, n'était pas dans l'effectif des Ivoiriens lors de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026 face à la Gambie.

Jean Onana, milieu de terrain et ancien joueur de Lens (23 matchs en 2022-2023), n'avait pas été appelé par Rigobert Song lors du dernier Mondial au Qatar en novembre et décembre 2022. Sa dernière sélection remonte à septembre 2022. Son compatriote Vincent Aboubakar, vainqueur de la CAN 2017 au Gabon, meilleur buteur de la CAN 2022 au pays, buteur face au Brésil à la Coupe du monde, devrait tout naturellement être appelé avec les Lions indomptables.

Quant à l'international algérien Rachid Ghezzal, sa place au sein de l'effectif des Fennecs n'est plus assurée depuis un moment. Sa dernière apparition avec les Verts date du 16 juin 2022 face à l'Iran lors d'une rencontre amicale. L'ancien lyonnais n'avait joué aucune rencontre de l'Algérie lors de la CAN 2022 au Cameroun. Tenante du titre, grande favorite, l'Algérie avait fini dernière de son groupe et avait été éliminée dès le premier tour, comme en 1992.

Dans des propos relayés par le média Dzfoot, l'ailier de 31 ans, dix apparitions cette saison dans le championnat turc (un but et deux passes décisives), se dit « choqué et profondément blessé ». « J'ai toujours été fier de porter le maillot de Besiktas, de gagner et de me battre pour l'équipe, et je continuerai à le faire tant que j'en aurai l'opportunité, jusqu'à la fin de mon contrat », ajoute-t-il.