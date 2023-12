Gabon: Lutte contre le Vih SIDA - Les ONGs Bénédicta Cantal et Belle Vie appellent à la sensibilisation, à la prévention et à se faire dépister

Chaque premier décembre de chaque année, le monde entier commémore la Journée mondiale du sida, ou Journée mondiale de lutte contre le sida. Au Gabon, les ONGs Belle Vie et Benedicta Cantal, en collaboration avec la coalition des associations ont organisé une campagne de sensibilisation pour l'occasion, à Libreville.

Être atteint et vivre avec le VIH Sida n'est pas une fatalité. La Journée mondiale de lutte contre le sida est une journée consacrée à la sensibilisation de la pandémie du sida. Elle est organisée tous les 1eᣴ décembre de chaque année. Plusieurs organisations se mobilisent pour mener des activités relatives à la sensibilisation, au dépistage, à l'accompagnement et bien d'autres. Ce qui d'ailleurs a conduit Yasmine Marat Abylat, Présidente de l'association Bénédicta Cantal, l'association Belle Vie et bien d'autres, à voler au secours des populations du quartier Charbonnages, situé dans le premier arrondissement de la commune de Libreville.

La mobilisation était au rendez-vous. Les populations sont venues nombreuses pour écouter les conseils des spécialistes en santé et surtout, pour se faire dépister. Mais avant le dépistage, les équipes des différentes ONGs se sont déployées sur le terrain pour mener la campagne de sensibilisation. "Nous sommes bien heureux, mon équipe et moi, de voir cet engouement des populations de répondre à l'appel pour écouter le message de sensibilisation et pour venir se faire dépister" fait savoir la présidente de l'Ong Benedicta Cantal, Yasmine Marat Abyla.

Il était question pour les membres des différentes Organisations non gouvernementales déployés, d'expliquer en bons pédagogues, les modes de transmission, de prévention et expliquer aux populations l'importance de se dépister très tôt. " Il était de bonne aloi pour nous, membres de différentes Ongs, de rappeler aux uns et aux autres comment le VIH sida se transmet, comment faut-il prévenir et inviter chacun de nous, de se faire dépister pour connaitre son état sérologique "lance un membre de l'Ong Belle Vie.

Il faut noter que plusieurs d'entre les populations venues pour écouter les explications relatives à la transmission, à la prévention du sida, se sont fait dépister. Cette activité, faut-il le souligner s'est tenue grâce à la bonne générosité de Yasmine Marat Abyla. Les populations ont salué cette initiative, car disent elles avoir beaucoup appris.