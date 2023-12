Sénégal: ADEPME et Voltares Africa en partenariat pour faciliter aux PME l'accès aux énergies renouvelables

Dakar — L'Agence de développement et d'encadrement des PME (ADEPME) a signé, mercredi, à Dakar, une convention de partenariat avec la société Voltares Africa pour faciliter aux Petites et moyennes entreprises sénégalaises (PME) l'accès aux énergies renouvelables, a constaté l'APS.

''Les PME, pour leur croissance et leur développement sont confrontées a beaucoup de défis. L'accès aux financements est certainement l'un des plus importants, l'accès à des équipements qui soient adaptés ainsi que l'accès à l'énergie et son coût sont aussi des éléments importants pour le développement, la productivité et la compétitivité de nos entreprises », a déclaré Idrissa Diabira, directeur général de l'ADEPME.

Il intervenait lors de la signature de convention avec Voltares Africa en présence d'une délégation de l'Ambassade d'Autriche au Sénégal, des membres de Voltares et des équipes de l'ADEPME.

Pour Idrissa Diabira, »Voltares est un groupe de premier plan qui a su développer des technologies notamment en matière d'énergies renouvelables qui peuvent aider les PME sénégalais à accéder à des solutions adaptées à leurs besoins''.

''Cette convention va nous permettre de proposer à nos entreprises des réponses qui sont adaptées à leurs besoins sur l'ensemble du territoire national'', a-t-il souligné.

%

''L'enjeu de ce partenariat est de faire le lien entre l'offre et la demande. La demande, on la connait, c'est de trouver des solutions en matières de stockage, en matière d'énergie que réclame les entreprises », a-t-il ajouté.

Siré Abdoul Diallo, PDG de Voltares Africa indique que « ce partenariat vise à soutenir également la chaîne de valeur agricole où il est noté chaque année d'énormes pertes post-récoltes ».

''L'accès à l'énergie est essentiel pour le développement socio-économique en général mais surtout pour les entreprises qui sont dans la transformation des légumes. L'idée est de faire en sorte que ces entreprises puissent avoir accès à une énergie durable et abordable qui les permettra de générer plus de revenus », a t-il déclaré.

Selon Abdou Diallo, « les solutions solaires que Voltares Africa mettra à la disposition des PME permettront de faciliter la conservation et la transformation de certains légumes comme la tomate ».

Il explique également que dans le cadre de cet accord, Voltares Africa fournira aux PME sénégalaises un accompagnement technique, financier et technologique.

''L'accompagnement technologique permettra de structurer et de renforcer toutes les actions effluées en termes d'accompagnement afin de rendre les entreprises plus résilientes et plus compétitives », a-t-il-ajouté.

Voltares Africa relève d'un partenariat stratégique entre un investisseur d'impact (Voltares, dont le siège est en Autriche), un fournisseur de technologie (OFF GRID) et un cabinet local de conseil (AEG, sis au Sénégal).

L'ADEPME est le bras opérationnel de l'État du Sénégal, sous l'égide du Ministère du Commerce, de la Consommation et des PME pour fournir des services techniques et non-financiers aux Petites et Moyennes Entreprises (PME).