Afrique: Retraité international, Alexandre Oukidja va-t-il jouer la CAN 2023 ?

En juin dernier, Alexandre Oukidja avait pris la décision de mettre un terme à sa carrière internationale avec l'équipe nationale algérienne. Cependant, son excellent début de saison avec le FC Metz semble avoir ravivé son intérêt pour un retour en sélection.

Son coéquipier Kévin Guitoun a partagé cette information du retour du gardien dans l'émission « C'est vous l'Expert ». Oukidja, âgé de 35 ans, serait ouvert à l'idée de revenir dans le groupe algérien. Guitoun souligne l'expérience et le potentiel impact positif qu'Oukidja pourrait apporter au groupe, compte tenu de sa participation passée et de sa victoire à la CAN.

« En parlant un peu avec lui, je pense qu'il a annoncé sa retraite un peu trop tôt. Peut-être qu'il s'est un peu précipité en effet. Ouki c'est quelqu'un qui a de l'expérience, il peut apporter beaucoup au groupe. Il a déjà vécu et gagné une CAN. Il a cette expérience là. Il peut donner énormément de conseils. Une CAN ne se gagne pas seulement avec des joueurs qui sont sur le terrain. Il y a aussi tout ce qui se passe à l'extérieur. Il y a une vie de groupe et c'est une personne qui est importante pour le groupe », a confié Kévin Guitoun.

Le sélectionneur Djamel Belmadi, confronté à des choix difficiles pour les gardiens de but pour la CAN 2023, pourrait ainsi avoir une option supplémentaire avec le possible retour d'Oukidja.