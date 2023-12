Mauritanie: Dans le camp de Mbera, l'investissement des réfugiés pour faire face aux besoins

Dans le cadre du forum mondial sur les réfugiés 2023 qui se tient depuis mercredi jusqu'à vendredi, sept réfugiés maliens très investis au sein du camp de réfugiés de Mbera en Mauritanie à la frontière malienne, font le déplacement à Genève. L'occasion de mettre en avant l'intégration de ces réfugiés en Mauritanie, leur dévouement quotidien mais aussi d'aborder la situation actuelle du camp. Les 97 000 réfugiés maliens de Mbera constatent une certaine saturation du camp.

Abdalla Ag Mohamed a fui le Mali en 2012 pour trouver refuge dans le camp de Mbera où il a obtenu son statut de réfugié. Pour cet enseignant s'investir au sein du système éducatif du camp était une évidence. Désormais à la direction d'un collège/lycée et d'une association de protection des enfants nomades, il multiplie les initiatives pour aider sa communauté.

« Je suis issu d'une région qui a connu vraiment des problèmes avec la présence de différents groupes, groupes armés, terroristes... C'est très important pour moi d'investir dans ces camps parce que j'ai vécu en tant qu'enfant réfugié et j'ai pas fait les études que je voulais faire. Mes priorités aujourd'hui, c'est d'abord de convaincre les populations qui sont actuellement dans le camp de réfugiés d'envoyer tous les enfants à l'école. »

Protection des enfants, lutte contre les violences faites aux femmes ou encore reboisement : plus d'une trentaine d'associations et structures sont dirigées par les réfugiés au sein du camp.

Après avoir, lui aussi, obtenu son statut de réfugié en 2012, Ahmed Abdallahi Diko a contribué à la création d'une association de don du sang. Un investissement crucial selon ce jeune Malien de 24 ans, qui évoque des besoins de plus en plus importants dans le camp et aux alentours. « On connait vraiment une augmentation du peuplement des réfugiés, le pays n'est toujours pas stable. C'est dans ce cadre que l'association don de sang se bat d'arrache-pied jour et nuit. On va assister au forum mondial pour porter la voix des réfugiés. »

Selon la représentante du HCR en Mauritanie, le forum sera aussi l'occasion de réfléchir à de nouvelles solutions pour répondre à l'afflux de nouveaux arrivants maliens et éviter la saturation du camp. Y compris à travers la mise en place d'une réponse en dehors du camp.