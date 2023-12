Ethiopie: Le ministère du travail et des Compétences et Ethio-Telecom ont signé un accord pour moderniser la création d'emplois grâce au numérique.

Addis Ababa, le — : -Le ministère du travail et des Compétences et Ethio Telecom ont signé un protocole d'accord pour mettre en oeuvre la technologie numérique qui va contribuer à moderniser la création d'emplois et à élargir l'accès.

L'accord a été signé par la ministre de l'emploi et des compétences, Mufrihat Kamil et la PDG d'Ethio-Telecom, Frehiwot Tamru.

Grâce à cet accord, Ethio-Telecom devrait fournir des solutions technologiques pour moderniser le système du ministère.

Dans le même temps, la ministre du travail et des compétences, Muferihat Kamil, a indiqué que la contribution d'Ethio-Telecom en modernisant les services fournis par l'institution est significative.

Elle a dévoilé que le système développé dans le cadre de l'accord précédent pour soutenir l'emploi national grâce à la technologie a pu créer un environnement favorable permettant à plus de 3 millions de citoyens de trouver un emploi en un an.

En outre, elle a souligné que la formation dispensée par les institutions techniques et professionnelles et les produits fabriqués sont modernisés et utilisent le niveau technologique mondial.

Elle a mentionné que cela a permis aux citoyens de réussir leur mandat tout en protégeant leur sécurité d'emploi et leurs droits.

Lza ministre a souligné que l'accord conclu aujourd'hui est l'un des travaux visant à moderniser l'institution et a ajouté qu'il se concentrera sur la création d'opportunités d'emploi équitables à travers la numérisation complète des services fournis.

LPour sa part, la PDG d'Ethio-Telecom, Frehiwot Tamru, a mentionné que la mise à jour des procédures des institutions est importante pour faire de l'Éthiopie numérique une réalité et a souligné que l'institution travaille dur pour mettre en oeuvre des procédures technologiques.

Ellea souligné que l'accord conclu aujourd'hui contribuera à élargir les options de numérisation précédemment présentées à l'institut.