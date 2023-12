Afrique de l'Est: L'Éthiopie met en oeuvre des politiques progressistes pour fournir une protection durable aux réfugiés.

<strong>Addis Abeba, le — : - L'Éthiopie met en oeuvre des politiques progressistes qui offrent une protection et des solutions durables aux réfugiés, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen.

S'exprimant lors du 2e Forum mondial sur les réfugiés en cours à Genève, le vice-Premier ministre a noté que l'Éthiopie accueille plus d'un million de réfugiés qui coexistent et, dans certains cas, sont intégrés aux communautés d'accueil.

Selon lui, l'Éthiopie a fait des progrès significatifs dans le respect des engagements du Forum mondial sur les réfugiés de 2019 dans les domaines de l'emploi, de la protection, de l'éducation, de l'énergie et de l'environnement.

Réaffirmant la solidarité de longue date du pays dans l'accueil des personnes cherchant une protection internationale, Demeke a également annoncé le nouvel engagement de l'Éthiopie, conforme à l'objectif du forum.

Parmi les six nouveaux engagements qu'il a demandés figurent : le réengagement à lutter contre l'impact négatif du changement climatique en plantant des semis et en fournissant des sources d'énergie alternatives ; transformer les réfugiés pour qu'ils s'installent dans des établissements urbains ; et l'engagement à intégrer davantage les réfugiés dans les systèmes nationaux coexistants de statistiques, de cartes d'identité nationales, de protection contre la violence sexiste, d'inclusion, d'éducation et de formation.

En outre, le pays créera un environnement propice à davantage d'investissements dans les régions accueillant des réfugiés ; étendre la fourniture de terres et de systèmes d'irrigation aux réfugiés ; et accélérer la connectivité numérique et l'accès à la documentation.

Le vice-Premier ministre a appelé tous à « travailler ensemble pour renforcer l'autonomie des réfugiés et la résilience des communautés d'accueil en leur fournissant un soutien financier suffisant pour relever le défi actuel ».

La communauté internationale doit répondre aux besoins des réfugiés avec un sentiment d'urgence et de partenariat, a noté Demeke, soulignant que le forum devrait galvaniser une coopération mondiale plus forte avec un esprit de partenariat renouvelé.