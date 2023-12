Ethiopie: La commission nationale de réhabilitation a annoncé qu'elle a commencé à collecter des fonds pour la réhabilitation des ex-combattants

<strong>Addis Ababa, le — : - La Commission nationale de réhabilitation a annoncé qu'elle a commencé à collecter des fonds pour réhabiliter les ex-militants en collaboration avec les partenaires de développement.

Le commissaire de la Commission nationale de réhabilitation, l'ambassadeur Teshome Toga, a fait une déclaration concernant les activités menées jusqu'à présent pour réhabiliter les ex-militants.

Dans sa déclaration, l'ambassadeur Teshome Toga a annoncé que la collecte de fonds pour la réhabilitation des ex-militants a commencé.

Il a souligné que la tâche de collecte de fonds était effectuée sur la base du projet et du programme de la commission et que le travail de collecte de fonds auprès du pays et des partenaires de développement avait commencé.

Il a indiqué qu'outre la collecte des ressources financières, divers travaux préparatoires ont été réalisés notant que la participation des gouvernements régionaux est nécessaire pour que la réhabilitation des ex-militants réussisse.

Il a également dévoilé que les dispositions nécessaires ont été prises en collaboration avec diverses institutions pour offrir une formation psychologique et professionnelle aux ex-militants.

On rappelle que l'objectif principal de la commission est de désarmer les ex-militants, de les regrouper dans un seul centre et de leur offrir une formation de réadaptation afin qu'ils puissent participer au développement, à la paix et à la démocratie du pays.