Tunisie: Symbole de la résistance une statue prend place devant l'ambassade de la Palestine en Tunisie

TUNIS — Le passage devant l'ambassade de l'Etat de Palestine à Tunis ne peut désormais passer inaperçu avec l'installation ce mercredi 13 décembre 2023 d'une sculpture géante où la femme palestinienne résistante est à l'honneur.

Erigée sur une hauteur de 4 mètres 50 avec une largeur de 4 mètres, la création artistique en résine renforcée par une structure en fer est l'oeuvre de l'artiste kairouanais Hassine Mokdadi en collaboration avec l'artiste sculpteur Chokri Toujani réalisée avec l'appui du ministère des Affaires culturelles par le biais du Théâtre de l'opéra de Tunis et ce en signe de solidarité avec le peuple palestinien qui connait depuis le 7 octobre 2023 des opérations de génocide sans précédent.

Installée en présence notamment de l'ambassadeur de la Palestine en Tunisie, Hayel Al-Fahoum, du directeur général du Théâtre de l'Opéra Med. Hédi Jouini ainsi que du secrétaire général du gouvernorat de Tunis et d'un représentant du ministère des Affaires étrangères, la statue donne à admirer la Femme palestinienne : la mère, la patrie, la nourricière et la battante qui se dresse avec force et détermination dans un geste d'imploration, et qui, malgré sa souffrance, continue de résister.

C'est un hommage à la mère des martyrs qui a ébloui le monde de par sa patience, son courage et son endurance qui dépasse tout ce que l'être humain peut supporter : cette femme avec son habit gazaoui enveloppée par ce célèbre turban de la résistance palestinienne "keffieh", dégage en dépit de tous les maux le plus beau des mots: Beauté. Cette beauté exceptionnelle et singulière qui lui colle en dépit de la laideur d'une guerre qui cherche à la détruire... une beauté qui vient d'être éternisée dans cette oeuvre artistique où l'art et l'histoire fusionnent dans un hommage émouvant à tout un peuple vivant depuis plus de 65 jours sous les bombes.