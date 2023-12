Ethiopie: Le gouvernement continuera à fournir son soutien au secteur manufacturier - Tagesse Chafo.

Addis Abeba, le — :- Le gouvernement continuera à soutenir le secteur manufacturier pour qu'il prospère, a déclaré le président de la chambre des représentants du peuple, Tagesse Chafo.

Une exposition de fabrication et un bazar de cinq jours ont débuté aujourd'hui à l'hôtel de Skylight sous le thème « Laissons l'Éthiopie produire et achetons » pour promouvoir les produits nationaux et la substitution des importations.

Dans son discours d'ouverture, le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagesse Chafo, a dévoilé qu'il est essentiel de libérer le potentiel abondant du pays.

Le gouvernement a accordé l'attention voulue aux entreprises manufacturières, a-t-il déclaré, ajoutant que le secteur avait montré des résultats tangibles, en remplaçant les produits importés et en gagnant des devises étrangères.

Le ministre de l'industrie, Melaku Alebel, a noté que les exportations du secteur manufacturier s'élèvent à 400 millions de dollars par an et qu'elles devraient atteindre 9 milliards de dollars d'ici la fin du plan de développement décennal.

Selon le ministre, l'accès au financement, la fourniture de divers intrants manufacturiers et l'amélioration des infrastructures telles que l'électricité et la logistique sont nécessaires pour stimuler la productivité et la compétitivité du secteur.

Le mouvement « Que l'Ethiopie produise » a permis à quelque 370 fabricants d'augmenter leurs produits et leur productivité, a souligné Melaku.

L'exposition et le bazar, auxquels participent plus de 85 entreprises manufacturières, devraient attirer plus de 50 000 visiteurs, a-t-on appris.