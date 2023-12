Afrique: Le pays au 2ème Forum mondial sur les réfugiés

Luanda — L'Angola participe depuis mercredi, à Genève (Suisse), au deuxième Forum mondial sur les réfugiés, qui se déroule jusqu'à vendredi (15), avec une délégation multisectorielle conduite par le ministre de l'Intérieur, Eugénio Laborinho.

Selon un communiqué, la délégation angolaise comprend également les secrétaires d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Mendonça, et aux Droits de l'Homme et à la Citoyenneté, Ana Celeste Januário, ainsi que la représentante permanente de l'Angola auprès des Nations Unies et d'autres institutions internationales. Organisations à Genève, Margarida Izata.

Selon l'ordre du jour de l'événement, l'Angola interviendra jeudi (14), en plénière, avec la présentation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des différents engagements pris lors du premier forum tenu en 2019.

Le forum mondial 2023 est convoqué conjointement par cinq États, à savoir la Colombie, la France, le Japon, la Jordanie et l'Ouganda, et co-organisé par le Gouvernement suisse et le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).