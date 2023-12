Sénégal: Coopération économique et commerciale - Des investisseurs Autrichiens en prospection à Dakar

Les investisseurs Autrichiens s'engagent à hisser la coopération économique et commerciale avec le Sénégal. La vice-présidente de la Chambre économique fédérale d'Autriche l'a fait savoir hier, mardi, à l'institution consulaire de Dakar.

Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, Abdoulaye Sow, et la vice-présidente de la Chambre économique fédérale d'Autriche ont renouvelé hier, mardi 12 décembre, à ladite institution consulaire la volonté de hisser les relations économiques et commerciales à la hauteur de la coopération bilatérale entre les deux pays qui date de 1964. Une coopération matérialisée dans tous les secteurs, économique, sociale, politique et culturel.

Le président Sow a mis en exergue la position géoéconomique du Sénégal vis-à-vis des grands marchés mondiaux (Europe, Amérique, Asie...), mais également, comme point de relais des marchés africains, aux atouts non négligeables notamment dans les secteurs porteurs de croissance comme le tourisme, l'agroalimentaire, les produits de la mer, l'artisanat, les Techniques de l'information et de la communication et Télé services, et autres secteurs à fort potentiel à l'exportation.

A ce sujet, il dira : « Notre politique commerciale soutenue par des préférences tarifaires et une bonne politique de promotion des investissements offrent des opportunités de création et de développement des échanges commerciaux avec tous les marchés du monde ».

Qui plus est, avec la découverte d'importantes quantités de pétrole et de gaz au large de nos côtes, « le Sénégal s'est résolument engagé dans la sphère des pays qui captent le plus l'investissement direct étranger », a soutenu le président Sow. A l'en croire ; « l'exploitation de ces ressources entrainera des rentrées de devises, qui pourraient profondément dynamiser l'économie ».

La vice-présidente de la chambre économique fédérale d'Autriche a pour sa part salué le dynamisme des relations économiques et commerciales entre les deux pays. Elle a dit tout le bonheur des investisseurs Autrichiens à investir au Sénégal dans une dynamique gagnant-gagnant. « Nous renouvelons notre engagement à hisser les relations économiques et commerciales entretenues depuis bientôt un demi-siècle.

Avec les perspectives pétrolières et gazières, nous pensons que notre expertise dans bien des domaines pourrait concourir au développement du Sénégal ». Notons que l'Autriche est bien outillée dans les technologies de pointe, les innovations, les produits et services, l'Energie, le traitement et la valorisation des déchets, les matériaux de construction etc. la fabrication de médicaments, la fabrication d'équipement minier, l'agro-industrie etc.