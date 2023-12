Seychelles: Les Seychelles signent un accord avec Jining Polytechnic pour un enseignement technique commun

Le Seychelles Institute of Technology (SIT) bénéficiera de l'expertise de la Jining Polytechnic en Chine grâce à un accord de partenariat récemment signé.

Les deux institutions ont signé un protocole d'accord mercredi lors d'une cérémonie conjointe organisée au ministère de l'Éducation et à l'École polytechnique de Jining en Chine via une connexion en ligne.

Le protocole d'accord a été signé par le directeur du SIT, Hubert Barbe, et le secrétaire du Comité du Parti polytechnique de Jining, Gao Guangli, avec le directeur général du CIIC International Education Technology, Duan Xiaofei, l'autre partenaire de l'accord.

"L'un des principaux objectifs de cet accord est qu'il oblige Jining Polytechnic et SIT à développer conjointement des normes d'enseignement professionnel, des normes de programmes et des cours en ligne qui reflètent les avantages et les caractéristiques de Jining Polytechnic et répondent aux besoins réels des Seychelles", a déclaré M. Barbe.

Le Seychelles Institute of Technology est un établissement d'enseignement et de formation technique et professionnel créé en 2015 sous l'égide du ministère de l'Éducation.

À l'heure actuelle, le SIT propose aux étudiants des programmes allant du certificat au diplôme avancé, dans des domaines tels que le génie mécanique, les télécommunications, les technologies de l'information et l'ingénierie automobile, entre autres.

Selon cet accord, au cours des six prochaines années, Jining pourra offrir son expertise pour former des enseignants et également contribuer aux programmes de formation, à commencer par le diplôme d'ingénieur automobile.

L'accord durera six ans et offrira également des possibilités de programmes d'échange de personnel entre les deux institutions.

L'École polytechnique de Jining est une école professionnelle générale à plein temps gérée par l'État, créée en octobre 2000 avec l'approbation du gouvernement populaire de la province du Shandong.

Le China International Intellectech Group, créé en 1987, est une entreprise de base gérée par le gouvernement central et dont le siège est à Pékin. Le groupe est principalement actif dans les ressources humaines et les services intellectuels, avec un réseau de services couvrant 300 villes en Chine.