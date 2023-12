Sénégal: Aminata Toure, présidente coalition mimi2024 - «C'est l'occasion d'appeler les magistrats à entamer un processus de réconciliation entre les Sénégalais et leur justice»

Le verdict du procès «aux fins d'annulation» de la mesure de radiation du candidat à la présidentielle de 2024, Ousmane Sonko, par ailleurs maire de Ziguinchor, du fichier et des listes électorales, a été mis en délibéré pour demain, jeudi 14 décembre. Plusieurs sympathisants et soutiens du Patriote en chef, encore en détention à la Maison d'arrêt et de correction du Cap Manuel (Dakar) étaient présents à l'audience, hier mardi, Palais de Justice Lat-Dior. Parmi eux, l'ancienne Première ministre et candidate déclarée, Aminata Touré, présidente de la coalition «Mimi2024».

À sa sortie, Mimi Touré, qui s'est prononcé sur l'affaire, en a profitant pour lancer un appel solennel aux magistrats. «Je suis venu exprimer ma solidarité à Ousmane Sonko, en assistant à une partie de l'audience et c'est l'occasion d'appeler les magistrats à entamer un processus de réconciliation entre les Sénégalais et leur justice», a-t-elle déclaré. Avant de poursuivre : «aujourd'hui, interrogez n'importe quel Sénégalais, vous lui demandez est-ce que la justice est équitable ? Il vous dira, non ! Il y a deux poids deux mesures. Le message est au juge. Le juge de Ziguinchor a fait son travail c'est un magistrat».

Le leader de la coalition Mimi2024 relève que «ce moment est historique pour notre magistrature», en ce sens qu'«elle doit prouver qu'elle est capable de s'élever au-delà des divergences politiques». Aminata Touré s'attend à un verdict «favorable» à Ousmane Sonko, afin de lui permettre enfin de participer à la présidentielle de février 2024. «Je considère que tout le monde doit participer. Nous savons tous que tout cela est politique», conclut-elle.