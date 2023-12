Sénégal: Entretien des routes dans les collectivités - Le FERA dote 04 communes de balayeuses mécaniques

04 communes ont été dotées de balayeuses mécaniques à châssis. Ces engins octroyés par le Fonds d'entretien routier autonome (FERA) ont été remis aux maires des communes bénéficiaires, par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, ce mercredi à Diamniadio.

Les communes de Mbour, Fatick, Tambacounda et Pikine ont reçu des mains du ministre Mansour Faye, les clefs de 04 camions-balayeuses mécaniques. Ce matériel, destiné à l'entretien et au désensablement des routes, a été acquis grâce au Fonds d'entretien routier autonome (FERA). Ces 04 véhicules de nettoiement d'un coût de 476 millions vont participer aux objectifs d'assainissement du cadre de vie, tel que l'a soutenu le président, lors de la COP 28. «La salubrité, la préservation de l'environnement et la propreté de nos villes constituent des préoccupations constantes de Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Il l'a bien réitéré lors de sa dernière allocution à la COP 28», a dit Mansour Faye.

Ces engins ont une capacité de 6 m3 chacune et sont garantis sur une période de 3 ans, avec un entretien qui sera assuré par le FERA pendant une période d'une année. Chacune des communes bénéficiaires pourra profiter d'une formation offerte à deux chauffeurs et d'un mécanicien.

Mansour Faye a saisi l'occasion de la cérémonie pour magnifier le travail du FERA, depuis le changement de ses statuts, en contribuant à l'emploi des jeunes dans le cadre ses missions d'entretien des routes. «Son intervention dans l'entretien routier, la construction d'infrastructures routières au bénéfice des communes, l'emploi des jeunes et des femmes à travers les cantonniers, constitue une avancée décisive dans le développement des collectivités territoriales. Cela est reconnu par les maires et salué par tous les partenaires au développement. Je suis un maire et je crois être bien placé pour l'affirmer haut et fort, en vertu de l'expérience que j'en ai à titre personnel. Ainsi, il me semble opportun de féliciter le FERA, son Directeur général Monsieur Pape Ibrahima FAYE et tous ses collaborateurs pour l'important travail qu'ils sont en train, au quotidien, de réaliser», a dit Mansour Faye.

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a, par ailleurs, assuré que les cantonniers vont commencer à percevoir leur salaires, revus à la hausse jusqu'à 100.000 frs CFA par mois, à partir du mois de janvier prochain.

Au nom des récipiendaires, l'ancien ministre Matar Bâ et maire de Fatick a salué le geste du FERA et son impact dans l'entretien dans leurs communes respectives. Pour le maire de Fatick, Mansour Faye, en tant que maire, comprend les besoins des maires et leurs défis et difficultés. Et cette remise de matériel constitue une réponse pertinente à un besoin pressant des communes, mais qu'elles ont du mal à satisfaire à cause de leur manque de moyens financiers.

«...Aujourd'hui, dans nos différentes communes, que ça soit la commune Mbour, la commune de Tambacounda, la commune de Pikine et la commune de Fatick, nous avions effectivement avec le FERA une main-d'oeuvre des Sénégalais, des habitants des différentes communes qui ont commencé à balayer, à enlever le sable. Mais aujourd'hui, ces camions viennent en complément. L'expérience a montré que si on veut réussir le désensablement de nos routes, il faut ces genres d'engins qui, non seulement vont nous permettre d'aller vite, mais aussi de ne pas mettre le sable à côté de la route. Ce qui fait qu'avec le vent tout le sabre revient le lendemain», a dit Matar Bâ.

Cette dotation sera étendue aux autres communes, dans les semaines à venir. «Aux populations des autres communes qui, certainement, nous suivent, leur tour arrivera bientôt», a promis Mansour Faye