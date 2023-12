Cote d'Ivoire: Exploitation minière - La mine souterraine bientôt ouverte dans le pays

Le groupe canadien des mines a organisé une conférence de presse sous le thème « Contribution de Perseus Mining au développement du secteur minier en Côte d'Ivoire », le mardi 12 décembre 2023 dans un hôtel d'Abidjan-Plateau en présence de Seydou Coulibaly, représentant du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie.

Lors de cette rencontre avec la presse, les dirigeants du groupe australien ont annoncé l'ouverture prochaine de la première mine souterraine mécanisée à grande échelle en Côte d'Ivoire. Selon Jeff Quartermaine, Ceo de la compagnie minière, ce nouveau système d'exploitation de mine devra permettre de prolonger la durée de vie de la mine d'or de Yaouré jusqu'en 2036.

« Le projet de mine souterraine est un nouveau projet d'extension. Avec ce nouveau système, 550.000 onces supplémentaires seront produites portant la production d'or prévue de Yaouré à 2.56 millions d'onces soit 73 tonnes, 5,7 millions de dollars (environ 3.467.614.380 francs Cfa) en contributions supplémentaires aux communautés, 222 emplois directs supplémentaires créés, 57 millions de dollars (environ 34.676.143.800 de francs Cfa ) en redevances supplémentaires et plus de 15 millions de dollars (environ 9.125.301.000 de francs Cfa) potentiels d'impôts sur le revenu supplémentaire », a-t-il dit.

Il a affirmé aussi qu'un partenariat avec le gouvernement ivoirien doit être mis en place pour pouvoir obtenir les permis et les droits nécessaires au projet, de sorte que la prolongation de la durée de la vie de la mine de Yaouré ait des retombées positives pour toutes les parties prenantes. Pour sa part, le directeur pays de cette compagnie minière, Diarra Yacouba a indiqué que l'exploitation des mines souterraines est bénéfique, car elle génère une empreinte environnementale inférieure à savoir moins de déchets, de poussière et d'émissions et bruits.

« Il y a également la moindre perturbation des sols. La surveillance des souterraines permet de réduire au maximum la baisse de la nappe phréatique et de mieux gérer la qualité de l'eau », a-t-il souligné. Par ailleurs, il a souligné que la mine souterraine de Yaouré sera bâtie selon les normes internationales australiennes et que la santé et la sécurité des employés restent une priorité pour sa structure.

Quant à Seydou Coulibaly, directeur des Mines et de la Géologie, représentant le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, il a fait savoir que la vision de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de faire de ce secteur le levier de l'économie ivoirienne. C'est pourquoi, il a salué la compagnie minière pour ses performances en Côte d'Ivoire. « L'administration des mines se réjouit du partenariat qu'il noue avec la société. Parce que depuis son installation en Côte d'Ivoire, elle contribue au développement local des zones où elle est installée », a-t-il ajouté.

Notons que cette société minière exploite la mine d'or de Sissingué (Tengrela) et la mine de Yaouré dans la région de Yamoussoukro. Ainsi depuis le début de ses activités en mars 2021 jusqu'en 2023, la mine de Yaouré a produit 600 000 onces d'or.