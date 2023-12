Maroc: Casablanca abrite du 13 au 31 décembre l'exposition «Joussour»

Riyad — La 3ème édition de l'exposition «Joussour» se tient du 13 au 31 décembre dans l'enceinte de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca, a annoncé le ministère saoudien des Affaires islamiques, de l'Appel et de l'Orientation.

Dans un communiqué, le département a indiqué que cette exposition, organisée en coopération avec le ministère des Habous et des Affaires islamiques du Royaume du Maroc, comprend plusieurs pavillons dédiés à la mise en valeur de l'histoire des relations entre les deux Royaumes et leurs efforts pour veiller au bien-être des musulmans à travers le monde.

D'autres pavillons sont érigés pour exposer des manuscrits et des oeuvres islamiques rares, des photographies et des documentaires sur La Mecque et Médine, des maquettes de mosquées historiques, un voyage virtuel revenant sur les rituels du Hajj, ainsi que des concours coraniques et de calligraphie arabe.

L'exposition propose également d'explorer le pavillon de la bibliothèque de La Mecque, qui permet d'effectuer une visite virtuelle à la Sainte Mosquée de La Mecque, ainsi que le pavillon des dates et de l'hospitalité, ajoute le même source.

En marge de l'exposition, trois séminaires seront organisés sur les thématiques de «la complémentarité entre les sciences coraniques et les autres sciences», «le patrimoine islamique» et «l'encadrement religieux et les transformations numériques».

La première édition de l'exposition «Joussour» s'est tenue au Royaume de Thaïlande, alors que la deuxième édition a eu lieu en République d'Albanie.