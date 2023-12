Maroc: Mohammedia - Chahinèze Nabili au chevet des patients grâce au soutien de l'INDH

Mohammedia — Mettre à la disposition des personnes hospitalisées à domicile à Mohammedia et environs un matériel paramédical de qualité est, pour Chahinèze Nabili, une activité génératrice de... Satisfaction personnelle, d'un sentiment du devoir accompli envers ses concitoyens. Quant au revenu, cette femme expérimentée dans le domaine médical, elle l'assurait dignement, dans une autre vie, grâce au salariat. Switcher vers l'entreprenariat, avec l'appui de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), avait un tout autre objectif.

Depuis qu'elle a perdu un proche, dont l'hospitalisation à domicile nécessitait un appareil d'oxygène, indisponible lorsqu'il en avait besoin avant de rendre l'âme, Chahinèze, en citoyenne engagée, a pris à bras-le-corps ce problème. Histoire de faire le nécessaire pour éviter que son drame familial ne se reproduise chez d'autres familles, elle qui porte un amour inconditionnel pour sa ville natale, Mohammedia.

Ainsi, s'occuper des humains qui sont dans le besoin, tout en s'assurant un revenu pour faire tourner une entreprise, cette ingénieure des appareils bio-médicaux a pu réaliser ce double objectif grâce au programme "Amélioration du Revenu et Inclusion Économique des jeunes" (ARIEJ), conçu dans le cadre de la troisième phase de l'INDH (2019-2023).

Forte d'une expérience de 12 ans dans le domaine de la santé, Chahinèze, 40 ans, a créé en 2022 "Anfa Medic", un centre de location de matériel paramédical, notamment les lits et matelas médicalisés, fauteuils roulant manuels, concentrateur d'oxygène, potence à sérum, etc, et ce, après avoir bénéficié de la formation et du coaching assurés par le Centre préfectoral d'appui à l'entreprenariat à Mohammedia, puis du soutien financier (100.000 DH) et de l'accompagnement post-création de l'entreprise.

"Je suis très reconnaissante envers l'INDH, pour son soutien crucial qui m'a permis de concrétiser ce projet, le premier du genre à Mohammedia", a souligné Mme Nabili. "Grâce à l'INDH, j'ai pu faire d'une pierre deux coups, m'assurer une activité génératrice de revenu et mettre à la disposition des personnes hospitalisées chez elles le matériel médical nécessaire", a-t-elle précisé, dans une déclaration à la MAP.

Et d'ajouter: "La formation de près de trois mois dont j'ai bénéficié au Centre préfectoral d'appui à l'entreprenariat m'a permis d'acquérir les connaissances nécessaires relatives notamment au management, gestion des entreprises, étude de marché... Grâce à quoi, j'ai pu monter mon projet et me lancer dans une nouvelle aventure".

Elle a indiqué, par ailleurs, que "le soutien à l'entreprenariat et le développement d'une nouvelle génération de projets susceptibles de valoriser les potentialités locales constitue un axe fondamental de la 3ème phase de l'Initiative Nationale, et qui profite pleinement aux jeunes, conformément à la vision avant-gardiste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI".

Le programme "ARIEJ" vise à augmenter le revenu des bénéficiaires par le lancement d'une nouvelle génération de projets d'inclusion économique des jeunes favorisant leur employabilité et faciliter l'accès à l'entreprenariat.

En vertu de ce programme, des plateformes d'innovation sociale dédiées aux jeunes "Plateformes des Jeunes" ont été implémentées au niveau de l'ensemble des provinces, jouant le rôle de carrefours d'interaction entre les différents intervenants oeuvrant pour l'intégration des jeunes.