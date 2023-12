Maroc: 'La commercialisation des produits agricoles', thème d'une rencontre à Agadir

Agadir — "La commercialisation des produits agricoles" est le thème d'une conférence organisée mercredi, à Agadir, par le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) et la Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de Souss-Massa.

Animée par le Président du CESE, Ahmed Réda Chami, cette rencontre a mis l'accent sur l'importance de la commercialisation dans la chaîne de production agricole compte tenu de l'ampleur de ses effets sur toutes les parties prenantes et de son rôle dans l'amélioration des revenus des agriculteurs.

En effet, le Maroc a lancé plusieurs plans, programmes et grands chantiers notamment à travers le plan Maroc vert et la génération Green, pour développer le secteur agricole et renforcer les performances des filières de production et d'exportation.

Des réalisations substantielles ont ainsi été enregistrées, notamment en termes d'amélioration de la couverture des besoins nationaux en produits alimentaires notamment pour les fruits et légumes, les viandes blanches et le lait (100%), les viandes rouges (98%), les céréales (60%) et le sucre (43%).

Dans ce sens, M.Chami a souligné que le CESE dans son avis sur la commercialisation des produits agricoles, a proposé des recommandations afin de mettre en place une commercialisation équitable des produits agricoles qui intègre les impacts sanitaires, sociaux et environnementaux et garantit à chaque producteur un revenu juste.

%

Le CESE a recommandé l'élaboration d'une vision intégrée pour l'instauration d'une commercialisation équitable des produits agricoles, intégrant les impacts sanitaires, sociaux, environnementaux et garantissant un revenu juste à chaque producteur, a-t-il ajouté.

A cet égard, le Conseil a insisté sur la nécessité de procéder d'urgence à la réforme des espaces de commercialisation afin d'éviter les spéculations et la multiplication des intermédiaires et d'accélérer la transformation digitale de la commercialisation en favorisant l'inclusion des petits et moyens producteurs, notamment en mettant en place une infrastructure numérique appropriée et en accompagnant l'équipement des petits et moyens agriculteurs en outils numériques simples.

Le CESE a recommandé aussi de développer les circuits courts de commercialisation à caractère coopératif et encourager le commerce de proximité à travers la révision des modèles et des mécanismes d'accompagnement et d'organisation des agriculteurs en coopératives (agrégation coopérative) ou groupements d'intérêt économique, en s'inspirant des approches adoptées par les filières sucrière et laitière, en vue d'améliorer les conditions de mise en marché des produits agricoles et d'augmenter significativement les revenus des producteurs.

Il s'agit aussi d'améliorer le processus de commercialisation des filières céréalière, viandes et fruits et légumes tout en orientant certaines productions vers la transformation (fruits et légumes) et de renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes au niveau national et territorial pour une meilleure intégration du segment de la commercialisation dans la chaîne de valeur.

Le CESE a mis l'accent aussi sur la nécessité de mettre en place des mesures législatives, réglementaires et techniques et un plan de communication pour lutter contre les pertes et le gaspillage des produits agricoles au niveau de la distribution, de stockage et de la commercialisation.

S'inscrivant dans le cadre de la politique d'ouverture du CESE sur les différents acteurs économiques territoriaux, cette rencontre s'est déroulée en présence notamment du président du Conseil de la région de Souss-Massa, Karim Achengli, du président de la chambre de Commerce d'Industrie et de Services du Souss-Massa, Saïd Do et du directeur régional de l'Agriculture du Souss-Massa Noureddine Kassa .