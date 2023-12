Maroc: La Chambre des conseillers participe à la 80ème session du Comité exécutif de l'Union Parlementaire Africaine à Abidjan

Rabat — La Chambre des conseillers a pris part, les 11 et 12 décembre à Abidjan, aux travaux de la 80ème session du Comité exécutif de l'Union parlementaire africaine (UPA), organisée en partenariat avec l'Assemblée nationale de Côte d'ivoire.

La délégation marocaine, conduite par le conseiller Elgarch Khalihana, coordinateur du groupe de la Confédération démocratique du travail à la Chambre des conseillers et membre du Comité exécutif de l'UPA, participera également à la 45ème Conférence de l'Union parlementaire africaine, prévue les 14 et 15 décembre, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'ivoire Adama Bictogo et la présidente du Comité exécutif de l'UPA, présidente du Sénat de la République de Zimbabwe, Mabel Chinomona, ont souligné, à l'ouverture de cette session, l'importance des questions soulevées, à savoir «la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, facteurs d'instabilité politique et de récession» et «Le développement du commerce intra-africain en vue de la mise en oeuvre effective de l'agenda de l'intégration régionale africaine», relève la même source.

La commission chargée des contributions financières des États membres de l'UPA, créée durant la 77ème session du Comité exécutif de l'UPA (10 et 11 mars 2022 à Kigali) a tenu sa deuxième réunion, rappelle la même source, ajoutant que cette commission vise à assurer le suivi des engagements financiers des États membres au sein de l'Union et prospecter les voies et moyens devant inciter les États à honorer leurs engagements financiers.

Cette réunion a connu la participation de Elgarch Khalihana, qui a été élu à Kigali membre de cette Commission pour la région d'Afrique du nord, note la même source, ajoutant que le Conseiller a souligné lors d'une intervention que les recommandations approuvés lors de la précédente réunion de la Commission n'ont pas encore été mises en oeuvre.

Le Conseiller a appelé, dans ce sens, à trouver des mécanismes efficaces pour inciter les États à s'acquitter des arriérés de leurs contributions à l'UPA, soulignant que les contributions visent à développer l'action de l'UPA et de lui permettre de jouer un grand rôle sur la scène africaine et internationale.

Les travaux qui se poursuivront en Côte d'Ivoire jusqu'au 15 décembre 2023, seront marqués par la tenue de la réunion de la Commission des femmes parlementaires de l'UPA le 13 décembre et de la 45ème Conférence de l'Union parlementaire africaine, les 14 et 15 décembre, rappelle le communiqué.

La délégation marocaine prenant part à cette session est composée outre M. Elgarch Khalihana, de membres de la Chambre des Représentants, Zineb Simou et Hatim Benrkia (Rassemblement national des indépendants), Nadia Bouzendoufa (Authenticité et Modernité), Madiha Khayr et Abdelilah Mhadi (Groupe de l'Union et de l'Égalitarisme) et Cherkaoui Znaydi (Groupe socialiste), conclut le communiqué.