Algérie: Forum de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement en décembre à Alger

ALGER — Le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham a fait état, mardi, de la tenue du Forum national de la société civile, pour le dialogue, la citoyenneté et le développement le 23 décembre à Alger.

S'exprimant lors d'une rencontre de coordination avec les médias au siège de l'ONSC, M. Benbraham a indiqué que ce forum "qui sera organisé, sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, permettra d'ouvrir un dialogue direct entre la société civile, le gouvernement et le secteur économique, et ce avec la participation d'associations, d'opérateurs économiques et d'experts".

Rappelant à ce propos les instructions données par le Président de la République, relatives à l'ouverture de canaux de dialogue entre les représentants de la société civile et les walis de la République, dans le but de "participer à la gestion de la chose publique", le même responsable a indiqué que l'Observatoire "a tenu des rencontres à travers 58 wilayas pour aborder les principales préoccupations des citoyens, à l'instar de l'habitat, du transport, de l'éducation et de la protection des jeunes contre les stupéfiants".

M. Benbraham a fait savoir qu'à cette occasion, il sera procédé au lancement de la première plateforme numérique de formation dédiée à la société civile en vue de former des compétentes en matière de gestion financière et administrative et de gestion de projets au niveau local.