Maroc: La poésie croate et la musique classique s'invitent à l'Académie du Royaume du Maroc

Rabat — La poésie croate et la musique classique se sont invitées à l'Académie du Royaume du Maroc à Rabat, lors d'une rencontre organisée, mercredi soir, en présence d'un parterre de personnalités diplomatiques et culturelles marocaines et étrangères.

S'exprimant à cette occasion, le Secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri est revenu sur le contexte dans lequel s'inscrit cet événement, rappelant quelques faits marquants témoignant de la profondeur des liens historiques et culturels qui relient la République de Croatie et le Royaume du Maroc.

Par ailleurs, il a affirmé que l'organisation de cette rencontre qui coïncide avec l'inscription du Malhoun au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO "n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit d'un partenariat continu" avec l'ambassade de Croatie, expliquant que cet événement culturel "centré sur le chant, la poésie et la musique" évoque, sans aucun doute, la modernité d'une société dynamique et entreprenante.

"J'ai la firme conviction que des événements culturels comme ce que nous vivons aujourd'hui, susciteront la curiosité de jeunes chercheurs doctorants, qui fréquentent les séminaires et colloques de l'Académie du Royaume", a-t-il souligné, précisant que ces derniers auront l'opportunité de découvrir la situation particulière de la Croatie et auront l'occasion de constater à quel point la poésie est "une forme qui accompagne l'histoire croate et qui en chante les souffrances depuis 1450".

Et d'ajouter qu'en Croatie comme au Maroc, la poésie a accompagné "les soubresauts de l'Histoire", assurant qu'elle a pris aujourd'hui un nouveau tournant, marqué par le choix de nouveaux thèmes et d'un langage symbolique, proche du surréalisme.

De son côté, l'ambassadeur de la République de Croatie au Royaume du Maroc, Jasna Mileta, a affirmé que la tenue de cet événement culturel "prestigieux" n'est qu'une nouvelle confirmation des valeurs marocaines très riches en diversité, vivre-ensemble et ouverture aux cultures du monde.

Par ailleurs, Mme Mileta a donné un cours aperçu de l'histoire littéraire de son pays, rappelant l'impact des différentes influences historiques et politiques sur la littérature croate au fil des siècles.

Dans la même veine, la diplomate a souligné à quel point la littérature croate témoigne de "la vitalité du peuple croate", qui a su préserver son héritage tout en regardant vers l'avenir.

Au cours de cette soirée, le poète et essayiste Branko Čegec et les poètes et traductrices Brankica Radić et Vanda Mikšić ont présenté la poésie croate et le projet de traduction de la maison d'édition L'Ollave, avant de lire, en croate et en français, les vers de 12 poètes croates, à savoir: Antun Branko Šimić, Dobriša Cesarić, Jure Kaštelan, Slavko Mihalić, Andriana Škunca, Anka Žagar, Branko Čegec, Miroslav Mićanović, Brankica Radić, Vanda Mikšić, Ana Brnardić et Alen Brlek.

En outre, un concert de musique classique a été donné par les pianistes croates Iva Ljubičić Lukić et Kosjenka Turkulin.

Organisé par l'Académie du Royaume de Maroc en coopération avec l'Ambassade de la République de Croatie au Maroc, cet événement culturel s'inscrit dans le cadre d'une journée d'étude axée sur "Le champ poétique croate", dans le but de promouvoir la richesse artistique et littéraire croate.

Cette soirée culturelle démontre également la contribution de l'Académie du Royaume du Maroc à la promotion de l'héritage intellectuel, culturel et artistique des diverses civilisations de l'Humanité, dans le but d'encourager et de développer la créativité artistique.