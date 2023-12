Ethiopie: L'armée aérienne éthiopienne s'engage à travailler à se développer avec ses homologues africains.

<strong>Addis Abeba, le — :- Le commandant de l'armée aérienne éthiopienne, le lieutenant-général Yilma Merdasa, a affirmé que l'armée aérienne estprête et engagée à travailler et à se développer avec ses frères et ses soeurs africains, puisque le destin de l'Afrique est interconnecté.

Le premier Forum des forces aériennes africaines de Furure (FAAF) se déroule dans la ville de Bishoftu, dans le cadre de la célébration du 88e anniversaire de l'armée aérienne éthiopienne.

Le forum a réuni des chefs de l'armée aérienne africaine et des hauts dirigeants du continent, des entreprises, des experts et des responsables gouvernementaux pour présenter et discuter des réalisations et des défis futurs auxquels sont confrontées les communautés de l'armée de l'air d'aujourd'hui et de demain.

S'exprimant à l'occasion, le commandant de l'armée aérienne éthiopienne, le lieutenant-général Yilma Merdasa, a dévoilé que le but de ce forum est de jeter les bases pour rassembler les capacités dispersées dont les pays africains disposent tous sur une plate-forme dont ils peuvent tous bénéficier.

"Nous pensons que ce Forum sert également de plate-forme pour renforcer et faire progresser les capacités de la Force aérienne contribuant à construire les piliers du partenariat bilatéral et multilatéral", a-t-il ajouté.

'' Le forum définira une direction par laquelle nos capacités de l'armée de l'air seront coordonnées pour lutter contre les défis de sécurité auxquels notre continent est confronté, tels que le terrorisme et la piraterie.''a-t-il indiqué.

Il a ajouté que depuis sa création en 1935, en plus de ses tâches nationales, l'armée aérienne soutient de nombreux pays africains frères en matière d'appui aérien rapproché, de reconnaissance aérienne, de formation et de transport aérien.

"Comme nous le constatons tous, dans l'environnement de sécurité contemporain et dans la mondialisation, nous avons tous des opportunités similaires dont nous pourrions tous tirer parti et des défis qui constituent des menaces pour notre sécurité nationale", a déclaré le lieutenant-général Yilma.'' at-il réitéré.

Nous sommes dans un environnement qui nous oblige à coopérer soit pour bénéficier des opportunités disponibles, soit pour contrer les menaces, qu'elles soient locales ou transitoires.

En outre, il a noté que l'armée aérienne éthiopienne connaît et enregistre actuellement des réalisations remarquables depuis les 5 dernières années suite aux réformes politiques au niveau national en 2018.

Il a été noté que le 88e anniversaire de l'armée aérienne éthiopienne est célébré avec divers programmes, tandis que la célébration de clôture aura lieu le 16 décembre 2023.