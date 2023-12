Tunisie: Ligue 1 - MAJ (9e journée) - Groupe B - EST-UST (3-0) - A sens unique

L'Espérance avec autorité. L'UST n'a pratiquement pas existé.

Stade Hamadi Agrebi de Radès. Public parsemé. Pelouse en bon état. Arbitrage d'Oussema Ben Ishak secondé par Youssef Jemy et Khaled Zaier. Quatrième arbitre : Mourad Jerbi. Commissaire de match : Ferid Sahli. EST-UST (3-0). Buts de Zakaria Elayeb (4'), Rodrigo Rodrigues (59') et Tougai (63').

EST : Moez Ben Cherifia, Raed Bouchniba (Zaddem), Heni Amamou, Yassine Meriah (Tougai), Mohamed Amine Ben Hamida, Ogbelu Onuche (Ghaylen), Zakaria Elayeb, Mohamed Wael Derbali (Sasse), Bilel Sahli (Trabelsi), Oussema Bouguerra, Rodrigo Rodriguez.

UST : Ali Frioui, Hazem Ben Hamed, Ghassen Mhirsi (Aziz Diaw), Rafik Mednini, Iheb Khfacha, Namory Sangaré, Kouni Khalfa, Adem Boulila (Ghassen Khalfa), Ahmed Hadhri (Rahmani), Moataz Nourani, Fabien (Mohamed Ali Hosni).

l'EST a évolué hier sans son attaquant algérien, Houssam Eddine Ghacha, à l'arrêt, après sa blessure musculaire. Dans son milieu naturel, l'EST pousse, assiège, déborde et trouve logiquement la faille à la 4' par Zakaria Elayeb. Le ton est donné par l'EST alors que l'UST se contente de subir d'entrée. Par la suite, l'Espérance revient à la charge à deux reprises, mais la chance tourne le dos aux avants de l'Espérance. On entame le premier quart d'heure et la monopolisation-domination de l'EST est totale. 15', Bilel Saihi décoche mais touche le bois alors que Frioui était battu. En face, seul Sangaré s'accroche alors que le reste du onze de l'UST accuse le coup assez tôt. On aborde la demi-heure de jeu ou l'UST sort de sa coquille et aurait pu égaliser sur une incursion de Fabien, non mise à profit finalement. 38', le rythme tombe d'un cran, l'EST lâche la pression mais l'UST ne se rue pas pour autant.

Rodriguo sort de sa coquille

43' de jeu, de nouveau, l'EST touche le bois par Bouguerra suite à un rush de Bouchniba. Pas de répit jusque-là pour l'UST et l'on se dirige vers la pause, un intermède bienvenu pour le onze à Maaléj. De retour de pause, l'EST garde toujours le manche, mais les consignes de Tarak Thabet sont visibles : tuer le match assez tôt mais ne pas trop s'exposer et gérer des organismes fortement sollicités ces derniers temps. Il n'empêche qu'après quelques salves sans danger, l'EST double la mise juste avant l'heure de jeu par Rodrigo Rodrigues d'une frappe des 18 mètres. L'EST est en roue libre et le supplice de Tataouine va se poursuivre. 63', Tougai triple la note de la tête. S'ensuivirent ensuite une parade de Ben Cherifia et une autre de Frioui sur une frappe de Bouguerra. Ce sera tout pour un match à sens unique. victoire sans bavure.