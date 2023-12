Tunisie: EST | Ghacha touché aux adducteurs - Une convalescence qui risque de durer !

L'attaquant « sang et or » observera quatre semaines de repos dans un premier temps avant de passer une IRM de contrôle, suite à laquelle il saura quand il pourra finalement taper de nouveau dans un ballon.

Sorti sur blessure après une heure de jeu contre Petro Luanda, samedi dernier, Houssam Ghacha a dû allonger sa jambe gauche sur le banc jusqu'à ce qu'il regagne les vestiaires avec ses camarades après le coup de sifflet final. Il était clair que le joueur souffrait à un point qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur son pied.

Il a fallu attendre l'IRM pour dissiper le doute. Mais le diagnostic médical a été sévère : Houssam Ghacha souffre d'une déchirure aux adducteurs. Il observera quatre semaines de repos dans un premier temps avant de passer une IRM de contrôle, suite à laquelle il saura quand il pourra finalement taper de nouveau dans un ballon.

Une pelouse bosselée et trempée...

Ceci dit, la convalescence de Ghacha risque de durer. Il sera éloigné des terrains pendant plus d'un mois en comptant la période de remise en forme. Une chose est sûre : l'état de la pelouse du Stade de Radès, bosselée et de surcroît trempée, est la cause principale de la blessure de l'attaquant « sang et or », sachant que lui et les autres joueurs-cadres ont été ménagés par leur entraîneur en milieu de semaine face à l'ASM. On ne peut donc pas imputer la déchirure aux adducteurs à la fatigue.

Quand on sait que l'Olympique de Radès est le seul stade homologué par la CAF, (sous réserves toutefois), son exploitation excessive risque de causer d'autres blessures. Outre qu'il accueille les matches de nos trois représentants aux compétitions africaines, à savoir l'ESS, l'EST, le CA, ces deux derniers y reçoivent leurs hôtes en championnat, à l'instar des rencontres d'hier et d'aujourd'hui. Jusqu'à quand cette pelouse tiendra-t-elle ?