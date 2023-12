Afrique: Aujourd'hui au Rio - Célébration de la Journée internationale des migrants

Une exposition de caricatures sous le titre "noir et blanc... droits, mais " aura lieu demain vendredi 15 décembre et se poursuivra jusqu'au lundi 25 décembre.

L'espace Rio abrite, dès aujourd'hui, une série d'événements très intéressants dans la mesure où ils exposent et font le tour de la question des migrants. La manifestation porte le nom de Journée internationale des migrants et se poursuivra jusqu'au 25 décembre.

D'une brûlante actualité, la question des migrants secoue le monde entier depuis quelque temps. La migration a un aspect social, culturel, économique et politique. Mais dans chacun de ces aspects, elle apporte des interrogations et parfois des réponses sur la folie du monde moderne et sur ses mutations. Cette série d'événements est organisée par le Forum tunisien pour les droits economiques et sociaux (Ftdes) à l'occasion de la Journée internationale des migrants et tente de faire le tour d'un ensemble de questions d'actualité concernant ce sujet. Un film, un séminaire, une exposition et une conférence sont au programme.

Le film documentaire s'intitule "Sulla loro pelle" et il est réalisé par les journalistes italiens Simone Manda, Marika Ikonomu et Alessandro Leone. Dans ce film, les journalistes mettent en scène les conditions de détention des migrants en Italie. Des morts tragiques ? Il en parle aussi, mais avec un côté plus approfondi et réel que ce que les «news» nous montrent. Ce film sera projeté, ce soir, jeudi 14 décembre dans la salle "Le Rio" à partir de 18h30. "Les migrations et les droits" est le titre du séminaire qui sera organisé aujourd'hui, dans la même salle à partir de 9h00.

Un séminaire qui pose une question importante, à savoir : quelles sont les transformations qui ont accompagné la situation des migrants en Tunisie ? Un aspect très intéressant à découvrir également vu que notre pays a vécu ce phénomène pendant des années. Un séminaire qui risque de nous faire découvrir des comportements «très tunisiens» jusque-là ignorés. On assistera aussi à l'inauguration de l'exposition de caricatures sous le titre "noir et blanc... droits, mais" qui aura lieu demain vendredi 15 décembre et se poursuivra jusqu'au lundi 25 décembre.