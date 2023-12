Tunisie: Le CA veut se relancer face à l'étoile (17h00 à Radès) - A l'épreuve du tenant

Une vérité devrait sortir à la réception de l'Etoile après l'échec en coupe de la CAF.

La virée nigériane en C3 a donc tourné court pour le CA, laissant sur le pré un représentant tunisien qui partage désormais le leadership du groupe C avec deux autres prétendants. Aujourd'hui donc, le CA replonge dans la Ligue 1 et croise un gros morceau, le tenant étoilé à Radès. Et avec la pression en plus, le CA doit forcément revenir en force dans la compétition locale. Bref, la mise à jour, on en reparlera plus tard. Mais avant tout, dès cet après-midi, le CA ne doit pas se montrer affaibli physiquement (l'Etoile est logée à la même enseigne) et doit mettre en avant ce sursaut d'orgueil, pour tenir son premier objectif, soit préserver son invincibilité et caracoler à nouveau.

Une autre dimension, mais des questions

Aujourd'hui, avec beaucoup de sérénité et bien que miné par la défaite en terre nigériane, le CA doit repartir malgré tout en L1. Tout va très vite dans le football. En clair, tout est allé très vite ces derniers jours, au sein d'un CA où les légères inquiétudes ont parfois laissé place à une grande excitation. Bref, en amont, pas de noms ronflants (les Srarfi, Eduwo, Meziani, Sghaier, Hamrouni, Omrani), mais ce sont des noms qui claquent pour la Ligue 1! Maintenant, en quelque sorte, ces recrutements permettent de se rendre compte que le CA a parcouru du chemin en un peu plus de trois mois avec une montée en gamme, voire une nouvelle dimension. A présent donc, et c'est une certitude, le CA peut désormais compter sur d'autres atouts que sa grande histoire et son fabuleux public pour se montrer attractif. Et c'est à mettre au crédit des joueurs avant tout, les Zaâlouni, Khélil, Wissem Ben Yahia, Hamdi Laâbidi et autre Cherifi. Ce qui n'est pourtant pas si simple quand l'entraîneur Saïd Saïbi change de joueurs comme de chemise...

Cela dit, pour rester sur le coach du CA, après avoir infusé sa méthode au sein de l'effectif, il va devoir faire en sorte d'aligner le meilleur onze possible face à l'Etoile. Le premier objectif à très court terme pour le CA sera de rependre le leadership, un retour à la normale. Et Saïbi ne peut plus se voiler la face, en ne titularisant pas Ben Yahia et Hamdi Laâbidi. En clair, si le coach affectionne particulièrement le 4-2-3-1, avec Khélil et Ben Yahia (Bikoro ne devrait pas être reconduit d'entrée) à la récupération, Srarfi et Meziani comme ailiers, il va devoir stabiliser le choix de ce milieu offensif en appui à Eduwo. Hamdi Laâbidi ou Rached Arfaoui ? Le premier demeure plus entreprenant et capable de créer plus le danger. Dernier message pour Saïd Saïbi : être un coach-leader, c'est être résilient après un faux pas. C'est avant tout, tout faire pour surmonter une épreuve et rebondir par la suite.