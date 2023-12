Congo-Brazzaville: Journée internationale des volontaires - La JDP souligne l'importance du volontariat

La salle des conférences de l'Irsem a vibré, le 8 décembre dernier, au rythme des activités sur le volontariat, organisées par l'association Jeunesse développement et progrès (JDP), sous le patronage du secrétaire permanant du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Cephas Germain Ewangui.

Sur le thème « Société civile et volontariat », l'activité a été marquée par différentes étapes, dont les communications qui se sont articulées autour de sept thématiques, notamment le rôle du volontariat dans la réalisation des objectifs de développement durable ; le volontariat, levier d'un parcours d'engagement ; transmission des valeurs et dialogue intergénérationnel ; jeunesse et politique de volontariat et de bénévolat ; projets jeunes : comment et où trouver le financement ? ; implication des jeunes volontaires dans les études herpétologiques au Congo ; le secteur des énergies renouvelables et l'emploi des jeunes au Congo. Ces thèmes ont été animés par plusieurs experts venus de différentes sphères.

A travers eux, les animateurs ont dégagé l'importance de la solidarité autour du volontariat, tout en montrant qu'il peut contribuer à améliorer les conditions de vie des communautés et met en valeur son impact dans la réalisation des objectifs de développement durable. Cela pour inciter la population à l'engagement citoyen et à la solidarité, en la poussant à réfléchir non seulement sur son rôle dans la préservation de la paix, mais également sur les questions d'emploi et de l'entrepreneuriat, l'adéquation formation-emploi et bien d'autres.

Devant les responsables des mouvements des jeunes, des chefs de quartier, des étudiants, des enseignants-chercheurs et autres, Gislain Armel de N'Slmba, président coordonnateur général de la JDP, a déclaré: « La célébration de la journée des volontaires nous donne l'occasion de reconnaître et promouvoir le travail inlassable des volontaires qui, chaque jour, consacrent leur temps, leur énergie et leurs efforts au service des démunis et des laissés pour compte. Les volontaires forgent un sentiment de solidarité, renforcent la cohésion sociale et contribuent à protéger les collectivités humaines ».

Notons que cette journée a été également marquée par la remise du diplôme d'excellence et de mérite au président de la Commission éducation, sciences et technologie à l'Assemblé nationale, l'honorable Joseph Badiabio, pour ses actions philanthropiques à l'endroit de la jeunesse.