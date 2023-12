Congo-Kinshasa: De nombreux défis mais pas insurmontables

La République démocratique du Congo (RDC), où des élections générales sont prévues le 20 décembre, est confrontée à des défis nombreux et complexes mais loin d'être insurmontables, selon l'Organisation des Nations unies (ONU).

La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keita, et cheffe de la Monusco, a déclaré devant le Conseil de sécurité: « Nous sommes aujourd'hui à un tournant important des relations entre les Nations unies et la RDC, mais également à un moment important pour le pays lui-même. La RDC est en pleine période électorale, à neuf jours d'un scrutin présidentiel, législatif national et provincial, et également local ».

Les Nations unies ont demandé, par ailleurs, un retrait accéléré, ordonné et responsable de la Mission. Selon elles, « si les défis en RDC sont nombreux et complexes, ils sont loin d'être insurmontables » et « comme démontrent les débats actuels autour des élections générales, le peuple congolais nourrit une profonde aspiration à une gouvernance transparente et inclusive, aux réformes ainsi qu'à la responsabilité de ses dirigeants ». Ajoutant : « Ces aspirations et toutes les forces qui les animent ont fait preuve d'une grande résilience et méritent le plein soutien de la communauté internationale ». Elle a plaidé pour le renouvellement du mandat de la Monusco pour permettre « de poursuivre cet effort conjoint, dans un esprit de respect mutuel et de confiance ».

Elections générales : appui logistique de la Monusco

S'agissant des préparatifs des élections, Bintou Keita a indiqué qu'ils avancent bien, malgré d'importants défis logistiques, financiers et sécuritaires. Cinquante tonnes de matériel électoral ont jusqu'à présent été transportées vers diverses localités de l'Ituri, du Nord et du Sud-Kivu. La validation de vingt-six candidats à la présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle, dont deux candidates féminines, a été « un signe tangible d'inclusivité, qui doit être apprécié et salué », a-t-elle indiqué, notant néanmoins de sérieuses inquiétudes de l'opposition et la société civile quant à la publication des listes électorales et certaines insuffisances, des intimidations et attaques misogynes physiques et verbales visant des femmes dirigeantes et candidates politiques pour décourager leur participation pleine et active à la vie publique.

Une situation détériorée dans le sud du Nord Kivu

L'envoyée de l'ONU a noté que l'Est du pays fait toujours face à une crise sécuritaire et humanitaire éprouvante pour sa population et à des tensions régionales persistantes, notamment suite à la reprise des hostilités entre les Forces armées congolaises et le groupe armé M23. Les tensions entre Kinshasa et Kigali restent également très vives et le risque d'une escalade militaire entre les deux pays demeure important, malgré les efforts régionaux et internationaux d'apaisement. En parallèle, la Communauté de développement de l'Afrique australe se prépare au déploiement, dans les semaines qui viennent, d'une nouvelle force, la SAMIRDC, qui devrait être dotée d'un mandat offensif.