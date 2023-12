Algérie: Les manifestations du 11 décembre ont illustré l'adhésion du peuple au FLN et à l'ALN

ALGER — Une conférence a été organisée, mercredi à Alger, par la bibliothèque du Palais de la Culture Moufdi Zakaria sur les valeurs nationalistes des manifestations du 11 décembre 1960 notamment l'adhésion du peuple algérien au Front de libération nationale (FLN) et à son armée l'ALN.

Intervenant à cette conférence tenue à l'occasion du 63e anniversaire de ces manifestations, l'universitaire Mouloud Grine (université de Médéa) a qualifié cet évènement de "tournant décisif à travers lequel le peuple algérien s'était rassemblé autour du FLN et de l'ALN car convaincu de l'impératif d'arracher l'indépendance".

Le FLN avait profité de ces évènements pour l'internationalisation de la cause algérienne et l'appui du dossier de l'indépendance totale, a-t-il précisé le conférencier, ajoutant que les slogans brandis par les manifestants étaient étudiés et exprimaient l'attachement des Algériens à leur unique représentant tout en revendiquant le recouvrement de la souveraineté sur tout le territoire.

De son côté, Touati Dahmane de l'Université de Tipasa, a rappelé comment l'histoire des manifestations a constitué "un indicateur de la fin des illusions" tissées par les Français parmi des dirigeants politiques, des militaires et des colons qui se sont prévalus d'un pseudo droit à la terre, d'autant plus que les manifestations populaires étaient intervenues pour dire haut et fort que le territoire algérien est hérité par les enfants du peuple algérien et leur appartient à eux seuls.

%

Dans le même contexte, l'intervenant a salué le rôle historique du peuple algérien qui a été "le gardien de l'identité nationale, de sa culture et de sa civilisation", et ce depuis les premières années de la résistance populaire et aussi lors de haltes cruciales, comme les manifestations du 8 mai 1945, du 17 octobre 1961 et du 27 février 1962.

Quant à Moussa El Houari de l'Université d'Alger 2, il a estimé que ces manifestations ont battu en brèche tous les doutes que l'ennemi a tenté de propager, d'autant que le peuple a affirmé son lien étroit et son adhésion à l'Armée de libération nationale (ALN), outre le fait qu'elle ont démasqué les crimes du colonisateur français contre les manifestants de tout âge.