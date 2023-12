Algérie: Ouargla/Douanes - L'origine des marchandises soumises aux systèmes préférentiels thème d'une journée d'information

OUARGLA — "L'origine des marchandises soumises aux systèmes préférentiels" a été au centre d'une journée d'information tenue mercredi à Ouargla en direction des opérateurs économiques, producteurs et exportateurs, à l'initiative de la direction générale des douanes algériennes (DGDA).

Dans son intervention, le chef du service régional de contrôle à postériori des Douanes, l'inspecteur Mourad Tabbi, a abordé la définition du concept de provenance des marchandises, l'origine ou le pays producteur constituant un élément clé pour l'opérateur économique afin qu'il bénéficie des divers avantages qui lui sont offerts lors des échanges commerciaux au titre des accords paraphés entre l'Algérie et de nombreux pays arabes et étrangers.

De son coté, le secrétaire de la chambre de commerce et de l'industrie "CCI-Oasis" de la wilaya de Ouargla, Khalil Sadek, a présenté aux opérateurs économiques les avantages accordés par le Fonds spécial pour la promotion des exportations (FSPE) au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, et les nouvelles dispositions tendant à promouvoir les exportations, dont l'octroi de primes supplémentaires aux exportateurs vers les pays africains et la numérisation du Fonds de promotion des exportations.

Animée par des cadres du corps des Douanes algériennes et des enseignants de l'université "Kasdi Merbah" de Ouargla, cette journée a été riche en communications ayant trait à "la dynamisation des accords préférentiels régionaux et commerciaux de l'Algérie, à la consolidation des acquis et aux règlements antérieurs contraignants liés à la notion d'Origine.

Cette journée a donné lieu à la mise sur pied d'une exposition sur les produits d'entreprises activant dans la wilaya de Ouargla dans divers créneaux, dont le conditionnement et l'emballage des dattes, la fabrication des panneaux photovoltaïques, la production laitière et dérivés, et articles d'artisanat.

Les participants, opérateurs et producteurs, ont, à cette occasion, pris connaissance des avantages accordés par les systèmes économiques douaniers susceptibles de conforter la compétitivité des entités économiques sur les marchés extérieurs, l'encouragement du produit local et la promotion des exportations hors-hydrocarbures, a indiqué la chargée de la communication à la direction régionale des douanes algériennes (DRDA) de Ouargla, Farida Belhabib.

Initiée en coordination avec la chambre algérienne de l'industrie et du commerce (ACACI) et l'agence nationale pour la promotion du commerce extérieur, dans le cadre d'une série de journées similaires arrêtées par la DGDA, cette rencontre, placée sous le signe "accompagner les entreprises pour la relance économique", s'assigne comme objectifs le renforcement des mécanismes d'accompagnement réel des opérateurs économiques et la promotion des échanges commerciaux et internationaux, a fait savoir la même source.