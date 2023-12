Tunisie: L'OIT souligne l'importance du travail décent pour les réfugiés et les communautés d'accueil

TUNIS/Tunisie — - Le rôle clé de l'emploi et du travail décent dans la protection et l'autonomie des réfugiés et des communautés d'accueil a été souligné par l'Organisation internationale du travail (OIT), lors du Forum mondial sur les réfugiés 2023, qui se tient du 13 au 15 décembre à Genève.

"À la mi-2023, on comptait 110 millions de personnes déplacées de force dans le monde, dont 36,4 millions de réfugiés. Les délégués au forum ont souligné l'importance de s'attaquer à la crise mondiale croissante des déplacements en associant les actions humanitaires à une approche de développement et de consolidation de la paix", a indiqué, jeudi, l'OIT dans un communiqué.

L'un des principaux résultats de la réunion a été un engagement multipartite sur l'inclusion économique et la protection sociale, mené par l'Initiative pour l'autonomie des réfugiés qui réunit le Danemark, l'Allemagne, le Mexique, le Royaume des Pays-Bas, les États-Unis et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) en Afrique de l'Est.

"En tant que coorganisateur technique, l'OIT soutient les membres de l'engagement dans la création d'environnements favorables par le biais de réformes juridiques et politiques et de leur mise en oeuvre", relève l'Organisation

Dans le cadre de cet engagement multipartite, les Pays-Bas ont annoncé un financement de 800 millions d'euros pour la deuxième phase du Partenariat pour l'amélioration des perspectives des personnes déplacées de force et des communautés d'accueil (PROSPECTS), un partenariat innovant réunissant l'OIT, le HCR, l'UNICEF, la Banque mondiale et la Société financière internationale.

Lors de l'événement parallèle de haut niveau du Forum, Mia Seppo, sous-directeur général de l'OIT, a souligné que la création d'emplois décents devait adopter une approche globale facilitant l'accès au marché, le développement des entreprises, l'inclusion financière, le développement et la reconnaissance des compétences, ainsi que la protection sociale.

Organisé tous les quatre ans, le Forum est le plus grand rassemblement international sur les réfugiés. Il est conçu pour soutenir la mise en oeuvre pratique des objectifs énoncés dans le Pacte mondial sur les réfugiés.