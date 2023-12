Ile Maurice: La persévérance et la patience, maîtresses du succès de Kiara et L.

Leurs sourires sont éclatants. Depuis mardi, les deux adolescntes ont encore la tête pleine d'étoiles, après avoir réussi au Primary School Achievement Certificate (PSAC). Elles savent combien le parcours a été difficile. Kiara Marcel et L.M. fréquentaient la Children Foundation Special Education Needs School à Vacoas. C'est la deuxième fois en 20 ans que des élèves de cette école décrochent le précieux sésame.

Ces parents ont bien voulu partager quelques instants avec nous après l'annonce des résultats. Natacha Marcel, la mère de Kiara, reste encore abasourdie. Sa fille a réussi brillamment au premier essai en décrochant cinq unités aux examens du PSAC. Elle partage que le début n'a pas été facile. «Ma fille fréquentait une école primaire publique à St-Pierre, mais elle semblait toujours en retard par rapport à ses camarades de classe. Son enseignante m'a fait comprendre qu'en raison de sa lenteur, elle ne pouvait malheureusement pas lui accorder plus de temps que les autres et que Kiara risquait de se retrouver au fond de la classe.» Suivant son conseil, Natacha Marcel a emmené sa fille voir un psychologue. «Celui-ci m'a dit que ma fille était une 'slow learner'. Elle pouvait avoir 7 ans, mais mentalement, elle n'avait que 4 ans. »

C'est alors qu'elle s'est tournée vers la Children Foundation Special Education Needs School. «Elle a été admise en Grade 4 et petit à petit, j'ai observé ses progrès. Il est important de noter qu'elle était complètement dépendante de moi. Avec le soutien de ses enseignants, elle s'est épanouie. J'ai alors souhaité qu'elle participe au PSAC, mais son enseignante pensait qu'elle n'était pas prête.» Cependant, cette année, Natacha Marcel a insisté pour que sa fille se présente aux examens. «Elle aura bientôt 13 ans, et je veux qu'elle aille aussi loin que possible dans ses études. Avec le soutien de son enseignante, elle a décroché cinq unités. C'est un miracle pour nous.» Néanmoins, elle ajoute que sa joie a été de courte durée en découvrant l'établissement scolaire attribué à sa fille. «J'espère pouvoir l'aider à s'épanouir ailleurs qu'à travers ce collège.»

De son côté, la mère de L.M n'en revient pas et partage que les difficultés ont commencé quand sa fille était en Grade 3. «Elle a eu un problème aux yeux, même en portant des lunettes depuis, elle n'arrivait toujours pas à suivre le rythme de ses camarades de classe. Elle avait besoin de plus de temps pour apprendre.» Elle a alors recherché une école spécialisée pour aider sa fille. «Il y a deux ans, elle a intégré sa nouvelle école. Je ne pensais même pas qu'elle pourrait passer ses examens du PSAC cette année, et à ma grande surprise, elle l'a fait. Elle a même obtenu une place au Collège Eden.»

Bien que la famille soit encore sous le choc des résultats, L.M reste calme. «Elle était confiante qu'elle aurait de bons résultats, tout comme sa professeure.» Cette mère soulagée partage les sentiments de sa fille. «Elle espère pouvoir suivre les traces de sa soeur aînée et décrocher de bons résultats au Higher School Certificate.» C'est tout le bien que l'on peut lui souhaiter.