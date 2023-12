Afrique: Fenêtres de qualifications Afrobasket 2025 - Le Sénégal lance sa campagne en novembre

La FIBA-Afrique a dévoilé hier, mercredi 13 décembre, les dates des fenêtres de qualification à l'Afrobasket masculin de 2025. Les équipes ont été réparties dans cinq groupes de quatre. Les Lions vont se lancer lors de la deuxième fenêtre qui aura lieu du 18 au 26 novembre 2024. Ils sont logés dans la poule C en compagnie du Cameroun, du Rwanda et du vainqueur des matchs de pré-éliminatoires entre les Zones 3 et 4.

Le Sénégal est édifié sur les dates des prochaines fenêtres de qualification à l'Afrobasket masculin de 2025. Les Lions entament les éliminatoires lors de la deuxième fenêtre qui aura lieu du 18 au au 26 novembre 2024. Médaillée de bronze lors de la dernière édition disputé en 2021 à Kigali (Rwanda), l'équipe du Sénégal est logée dans le groupe C. Il va croiser celle du Cameroun, dernier de l'ultime édition, du Rwanda du technicien sénégalais Cheikh Sarr et du vainqueur des matchs de pré-Éliminatoires entre les Zones 3 et 4. Nouvellement porté à la tête de la direction technique national, Raoul Toupane a d'ores et déjà apprécié le groupe.

«Ce ne sera pas très facile parce que nous avons le Cameroun qui est une grande nation de basket. Donc, le Sénégal s'attend à des joutes vraiment relevées. En face, nous aurons aussi le Rwanda qui est la nation montante du basketball africain et qui sera un challenge très intéressant pour le Sénégal. Le coach Cheikh Sarr est là-bas et il se fera un malin plaisir de vouloir battre le Sénégal. Donc, nous sommes avertis dès le départ.

Ce ne sera pas un match contre Cheikh Sarr mais ce sera une motivation supplémentaire pour Cheikh Sarr de vouloir bien faire. Mais, c'est à nous de prendre les devants pour ces rencontres» a-t-il souligné avant d'ajouter : «Nous avons des chances de qualification. C'est un groupe de quatre et les trois sont qualifiés. Sur deux matchs, on peut battre le Cameroun en aller comme en retour comme sur l'un des deux matchs. Le Rwanda est largement à notre portée mais il y a beaucoup de paramètres que personne ne maîtrise en ce moment. Ce sont la disponibilité des joueurs et l'état de forme de tous les joueurs. Il faudra faire attention. Sinon, les chances du Sénégal pour la qualification sont intactes».

Le groupe A disputera également la fenêtre qualificative lors de cette période du 18 au 26 novembre 2024. Qualifié pour le Tournoi pré-olympique de Paris 2024, le Soudan du Sud, sera la tête d'affiche de ce groupe aux côtés de la République démocratique du Congo, du Mali, et du vainqueur du duel entre l'Île Maurice et les Comores dans les pré-Éliminatoires de la Zone 6.

La Fiba Afrique a fixé la première fenêtre entre le 19 au 27 février 2024 et verra l'entrée en lice des groupes B, E et D. Finaliste en 2021 à Kigali, la Côte d'Ivoire sera accompagnée dans le Groupe D avec l'Égypte, la République centrafricaine et le vainqueur de la rencontre entre le Madagascar et Djibouti de la Zone 5.

La Tunisie, championne d'Afrique en titre, va affronter l'Angola, 5e en 2021, la Guinée et du Kenya dans le groupe E. Quant au Cap-Vert, 4e du dernier FIBA AfroBasket organisé en 2021 au Rwanda, il partage le Groupe B avec le Nigeria, l'Ouganda et le vainqueur des pré-Éliminatoires entre les Zones 1 et 2. L'ultime fenêtre de ces éliminatoires aura lieu du 17 au 25 février 2025. Concernant les pays devant accueillir les fenêtres de ces qualifications, ils n'ont pas encore été désignés.