Congo-Kinshasa: Le missionnaire salésien Léopold Feyen tué à Kinshasa

Kinshasa — Léopold Feyen, prêtre salésien âgé de 82 ans, a été poignardé à mort le mardi 12 décembre à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. Le prêtre a été tué dans sa chambre, dans la paroisse de Sainte Marie Auxiliatrice, dans la commune de Masina.

Né le 19 août 1941 à Hechtel, en Belgique, Léopold Feyen était entré dans la Société salésienne de Saint Jean Bosco, avait fait sa profession solennelle le 25 août 1961 et avait été ordonné prêtre le 13 septembre 1967. Il résidait au Congo depuis 1961. Au cours de ses longues années de travail missionnaire dans le pays, il s'était également investi dans l'oeuvre de la "Cité de la Jeunesse" à Lubumbashi, l'une des meilleures écoles professionnelles du Katanga, qui propose des cours de menuiserie, de mécanique automobile, de construction, de soudure, de mécanique et d'agriculture, et qui comprend un internat pour 60 garçons.

Le meurtre a attristé la communauté locale. Le père Léopold, que tout le monde connaissait sous le nom de "Koko Pol", était âgé et avait des problèmes de santé. Il n'occupait plus de fonctions exigeantes au sein de la communauté locale, mais il continuait à superviser la gestion des jardins potagers cultivés pour produire des fruits et des légumes pour les écoles.

Les informations sur le meurtre sont encore rares. Selon certaines informations parues dans les médias locaux et relayées par le magazine d'information italien Focus on Africa, le père Feyen aurait été poignardé par un agresseur non encore identifié.