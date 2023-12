Cote d'Ivoire: Can 2023- Le pays se dote de 10 unités mobiles cliniques de soins

En prélude à la Can prévue du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d’Ivoire s’est dotée de 10 unités de cliniques mobiles de soins et de vaccination. La réception de cet important équipement sanitaire a eu lieu le mardi 12 décembre 2023, à l'Institut National de Santé Publique (INSP) Abidjan-Adjamé, en présence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N’gou Dimba, et de celui en charge de l'Equipement et de l'Entretien routier, Amédé Kouakou, représentant le Premier Ministre, Robert Beugré Mambé, chef de gouvernement, ministre des sports et du cadre de vie. Rapporte des sources gouvernementales ivoiriennes confirmées par le Cicg.

Cette dotation vise à renforcer davantage la résilience du système de santé face aux crises et épidémies. Cet important matériel permettra par ailleurs de rapprocher les populations des services de soins primaires dans les zones isolées.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (Aiea), a saisi l'occasion de cette cérémonie, pour offrir 176 équipements de détection radiologique, sous forme de prêt, dans le cadre de la sécurisation de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2023. Les unités cliniques mobiles sont acquises à environ 1,7 milliard de FCFA, conjointement financées par la Banque Asiatique et la Banque Mondiale. Ces engins permettront de rapprocher les populations des services de soins primaires et de vaccinations dans les zones les plus isolées.

Elles permettent particulièrement de renforcer la résilience du système de santé dans les villes qui abriteront les matchs de la Can en vue d’une prise en charge rapide et efficace des supporters et des athlètes.Chaque unité mobile dispose d'un bureau de consultation avec une table d'examen et une chaise de prise de sang ; une chambre d’ examen, une cabine de change; une chambre de stockage (réfrigérateur), un banc de laboratoire et 2 fauteuils pivotants pour banc de laboratoire.