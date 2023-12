Congo-Kinshasa: Nationalité zambienne de Moïse Katumbi - Justicia ASBL parle d'un faux débat

A une semaine de la fin officielle de la campagne électorale, des documents non authentifiés attribuent la nationalité zambienne au candidat à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi Chapwe.

Justicia ASBL affirme suivre de près le déroulement du processus électoral dans le pays, s'inquiétant "des tentatives répétées de certains acteurs politiques et leurs réseaux maffieux qui font des montages à longueur des journées dans l'unique but de désinformer et désorienter les électeurs".

L'objectif poursuivi par l'action que dénonce Justicia ASBL est tout simplement de désinformer et de détourner l'attention de la population de la candidature de Moïse Katumbi. " En plus du fait que par sa lettre référencée MHAIS/101/9/10 du 11 juillet 2023, le ministère zambien des Affaires intérieures et sécurité nationale, seule autorité habilitée à apporter des clarifications sur ce genre des questions, a formellement soutenu que Moise Katumbi Chapwe n'a jamais possédé la nationalité zambienne, ces individus ne désarment pas et essaient même de saisir la Cour constitutionnelle sur une question de nationalité dont l'établissement de la preuve légale reste le certificat de nationalité qui git d'ailleurs au dossier de candidature de M. Moïse Katumbi Chapwe", fait savoir Justicia ASBL.

Cette organisation dit avoir mené des investigations qui lui ont permis d'obtenir des photocopies des passeports congolais avec des visas de plusieurs pays que Moïse Katumbi Chapwe a utilisés de 2009 à 2023. "Il s'agit de OB0004122, émis le 19/05/2009 et qui a expiré le 18/05/2014; du OB0753160, émis le 12/02/2015 et expiré le 11/02/2020, de OP0520615 du 28/02/2019 et qui a expiré le 27/02/2024; de OP0617683 du 21/09/2019 et qui va expirer le 20/09/2024; de OP 0706522 du 04/04/2020 et expire le 03/04/2025 et de OP1304731 du 27/03/2023, qui va expirer le 26/03/2028 ", a-t-elle soutenu.

Focaliser la campagne électorale sur le bilan et les projets de société

Pour Justicia ASBL, en effet, la campagne électorale devrait plutôt se focaliser sur la présentation du bilan du président sortant ainsi que les programmes de gouvernance pour les candidats en lice. Ce faux débat de passeport ou de nationalité, selon elle, ne résoudrait pas les questions récurrentes de sécurité dans l'Est du pays, du taux de chômage élevé, du manque d'eau et de courant électrique, de l'absence des infrastructures sociales de base, de la faiblesse de l'autorité de l'Etat ou de la lutte contre la fraude, la corruption et les détournements généralisés des fonds publics.

Tout en encourageant l'ensemble des acteurs politiques à préserver les acquis de la paix sur l'ensemble du territoire national, cette organisation les exhorte à éviter le recours aux discours, faits et gestes pouvant inciter à la haine raciale ou tribale et à des violences aux conséquences incalculables "comme cette perte en vie humaine déplorée lors des échauffourées survenues le samedi 9 décembre 2023 entre les militants de l'UDPS et d'Ensemble pour la République".

Elle a également regretté que le même jour, un jeune homme du nom de Masasa Fluant, âgé de 23 ans et membre d'Ensemble pour la République, a été tué par balle perdue au niveau de Bitabe, à Masina. Justicia ASBL félicite les gouvernements partenaires de la République démocratique du Congo, l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique qui viennent de renouveler les sanctions prises, il y a peu, contre les acteurs politiques et seigneurs de guerre actifs dans le pays. Ceci démontre, selon elle, que les institutions internationales restent très attentives au déroulement du processus électoral et à toute forme des violations des droits de l'homme.

Elle demande, par ailleurs, à la population congolaise dans son ensemble de porter son attention sur la présentation des programmes d'actions des candidats pour faire le bon choix sur la personne qu'elle supposera être capable de conduire le pays dans une bonne direction. Elle dit être très attentive sur tout ce qui se passe en cette période cruciale du pays et ne manquera pas de désigner les responsabilités, en cas de dérapage, voire de saisir les mécanismes nationaux et internationaux pour obtenir des poursuites sévères contre leurs auteurs.