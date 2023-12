Cote d'Ivoire: Sécurité portuaire - Plusieurs spécialistes formés à la gestion de la pollution

La lutte contre la pollution maritime était au menu d'un stage de formation organisé du 4 au 8 décembre, à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, à Yopougon, à l'intention du personnel en charge de la prévention et/ou de l'intervention en matière de pollution dans différents ports africains. Notamment les ports des pays éligibles au Projet "Safe Port", financé par le gouvernement allemand et consacré à la sécurité et à la sûreté portuaires.

Initié par l'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi), en partenariat avec le Centre de documentation de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre), ce stage a réuni 27 participants en provenance de 11 pays africains. A savoir, Côte d'Ivoire, Cabo-Verde, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Mauritanie, Gabon, Mozambique et Angola.

A la cérémonie de clôture le 8 décembre, le directeur de l'Ismi était représenté par Commandant Loba Job, directeur de l'École supérieure de navigation de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm).

Il a souligné la nécessité de ce stage qui a permis d'enseigner les techniques de déploiement des barrages flottants. « Le monde maritime est essentiel à la croissance économique de tout pays. On estime que 90% du trafic à destination du continent africain transite par voie maritime. Certains ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre représentent une infrastructure essentielle pour l'approvisionnement en marchandises vers ou depuis les pays enclavés », a-t-il soutenu. Ajoutant que ces infrastructures stratégiques sont, cependant, vulnérables aux risques intentionnels ou non.

En effet, dira-t-il, les ports peuvent être la cible d'organisations criminelles (terrorisme, vol, contrebande, trafic d'êtres humains et de marchandises illégales et dangereuses) ou subir des risques industriels tels que la pollution, les incendies ou des explosions provenant de marchandises dangereuses, lesquels peuvent être aussi dévastateurs que des attaques malveillantes.

Ce stage permettra aux auditeurs de maîtriser les techniques de dispersion de tout type de pollution dans les ports, d'identifier le matériel efficace de lutte contre la pollution marine, d'améliorer les procédures et les plans de lutte contre la pollution par hydrocarbure dans les ports et sur le littoral.