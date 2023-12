Congo-Kinshasa: Noëlle Ntsiessie - « Pour s'affirmer, il faut chaque fois renforcer les capacités des artistes »

interview

Le festival Mantsina sur scène se tient cette année sous le signe de l'affirmation. Il célèbre ainsi les vingt ans de son existence autour de plusieurs spectacles, fruit d'un travail acharné, grâce à l'appui des artistes qui ont persévéré durant ces années. Noëlle Ntsiessie, la chargée de l'administration de ce festival, en dégage les enjeux dans cette interview.

Mantsina sur scène célèbre cette année les vingt ans de son existence sur le thème "Affirmation". Qu'est-ce que cela représente pour ses promoteurs ?

Vingt ans, ce n'est pas vingt jours. C'est l'ensemble des années depuis que Mantsina sur scène existe. Il y a un grand travail qui s'est fait et si ce festival continue à exister aujourd'hui, c'est parce que les artistes ont continué et continuent à lutter. Voilà pourquoi nous disons que c'est une affirmation. Ce n'est pas facile de tenir une manifestation pour les artistes. Et s'ils le font, c'est beaucoup plus sans moyens.

Comment se présente la programmation de cette 20e édition ?

Pour cette année, nous avons une compagnie qui va nous venir de la République démocratique du Congo (RDC), avec un spectacle exclusivement de femmes. Il y a également des spectacles pour lesquels nous avons coopéré avec les pays comme la France, la RDC, le Cameroun y compris les spectacles locaux et des artistes du Congo qui vont présenter leur travail. Nous avons le spectacle "Vumbuka" qui va ouvrir le festival, c'est un spectacle de percussion. Nous avons le spectacle Vengeance féminine, le sexe de Matongé, Klukuta. Nous avons des performances de danse et un autre spectacle, d'ailleurs, qui est aussi un spectacle de danse.

Est-ce qu'il y a un côté scientifique durant le festival ?

Oui. Ça ne manque pas, parce ce que c'est ce côté scientifique qui fait Mantsina. Il y a des ateliers de jeu d'acteurs, d'écriture, de mise en scène, et cette année s'est ajouté un atelier conte. Et quand nous parlons de "l'affirmation", nous nous affirmons. Il faut donc penser à l'avenir et à la relève. La formation est toujours importante parce que pour s'affirmer, il faut chaque fois renforcer les capacités des artistes.

Pouvez-vous nous dire qu'en célébrant ces 20 ans les retombées sont positives ?

Quand nous regardons les 20 ans de Mantsina, nous pouvons dire qu'il y a un grand travail qui s'est fait au niveau des artistes et au niveau spirituel. Mantsina reste la seule vitrine au Congo pour permettre aux artistes de présenter leur travail. Ce qui nous manque, ce sont des salles de spectacle. Ce qui fait parfois que nous assistons à la disparition des spectacles.

Pour cette année, allez-vous maintenir les mêmes espaces des spectacles ?

Oui. Nous allons maintenir les mêmes espaces. Nous avons l'IFC, Espace gare aux pieds nus à Sadelmy ; l'Espace Noura et Tabawa à Bacongo vers la Main bleue et aussi les Ateliers Sahm.