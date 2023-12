Tunisie: Elections locales / Tunis II (Ksar El Bortal-Le Bardo) - Trois candidats s'engagent à créer des entreprises citoyennes

Tunis — Les trois candidats aux élections de conseils locaux, de la circonscription de Ksar El Bortal-Le Bardo, Badii Jelassi, Marouen Ben Chikha et Tahar Lakhal, s'engagent, une fois élus, à créer une entreprise citoyenne dans leur région afin d'aider les jeunes à s'intégrer dans la vie économique.

Dans des déclarations à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), les trois candidats ont présenté leurs programmes électoraux axés principalement sur le développement de la Imada, par la création d'une entreprise citoyenne, outre la préservation de l'environnement et la propreté publique et la protection sociale des familles nécessiteuses.

Pour Badii Jelassi, son programme électoral qui porte le slogan "Demain est un jour meilleur" s'est concentré sur six axes. Le premier porte sur la culture et le sport et vise à créer un festival d'été et des clubs sportifs multidisciplinaires. Le second axe concerne l'aspect de santé en assurant la mise en place d'un dispensaire. Le troisième porte sur le volet éducatif. Il s'agit, explique-t-il, d'œuvrer pour la création d'une école de base et de rénover l'école primaire de Ksar Saïd I.

Il a ajouté que le quatrième axe a trait au volet social (aides aux familles nécessiteuses...), tandis que le cinquième se concentre sur le dossier des transports en commun à travers l'amélioration du réseau des transports publics de manière à répondre aux besoins des habitants de la Imada.

Le dernier axe concerne l'aspect économique et la création d'une entreprise citoyenne dans la Imada. Il a également promis d'œuvrer pour l'aménagement d'une place pour le marché hebdomadaire.

Le candidat de la même circonscription, Marouen Ben Chikha, s'engage, quant à lui, à aider les jeunes à investir dans les entreprises citoyennes, comme l'une des solutions les plus efficaces pour l'intégration de cette catégorie dans la vie économique. Il promet aussi de consolider les petites et moyennes entreprises et d'œuvrer pour que les entrepreneurs parrainent des jeunes pour les accompagner dans la vie active. Il oeuvrera à trouver des solutions rapides pour les familles ayant des besoins spécifiques en les aidant à créer de petits projets, promet-il.

Il a également promis de trouver une solution radicale et définitive à la question de la propreté et de la protection de l'environnement par la réalisation de projets de développement local.

De son côté, le candidat Tahar Lakhal a placé son programme électoral sous le slogan "Développement et Emploi" et s'est engagé à contribuer à la lutte contre la hausse des prix et œuvrer pour la transparence dans les circuits de distribution.

Il a promis, une fois élu, d'accorder une attention particulière aux familles nécessiteuses, aux personnes âgées, aux personnes ayant des besoins spécifiques et aux veuves. Il a souligné l'importance d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes chômeurs, en particulier ceux qui manquent de moyens matériels, en facilitant l'accès aux sources de financement.

Dans son programme électoral, il accorde un intérêt particulier à la catégorie des jeunes en promettant de mettre à leur disposition des espaces de loisirs. Il s'engage dans ce sens à rouvrir les maisons de la jeunesse et de la culture en les dotant de tous les moyens nécessaires.

Trente-deux candidats sont en lice pour les élections locales au Bardo, répartis entre 8 femmes et 24 hommes, dont deux candidats (2) portant un handicap et qui seront choisis par tirage au sort.